Historia local a través del Cálamo de Pepe Boces

a historia local hace posible que se pueda avanzar en el conocimiento de la realidad de un lugar concreto, bien sectorialmente o como base de una totalidad.

No se puede olvidar que la historial local, microhistoria hay quien así la ha denominado, es, sin duda alguna, de suma importancia por los conocimientos que aporta, de ahí que se haya llegado a decir: «Pequeña historia que es la grande historia de un pueblo».

No olvidemos que la «Historia Local» reconstruye la textura histórica de un colectivo específico, que se sitúa en un espacio concreto y cuya aportación contribuye de forma esencial a la historia en general.

Historia que no se puede obviar y de ahí su importancia. Pues esta mal denominada «pequeña historia» es parte componente y sustancial y debería en ocasiones designarse «historia mayor».

A fuerza de ser sinceros, hemos de decir que han existido estudiosos que han pretendido denostar la historia local y para ello han querido justificarse ante la falta de rigor científico de sus estudios, olvidando el arraigo de esta en la historiografía española.

Un ejemplo más de su valor lo tenemos en la publicación presentada esta misma semana: «Soria 1833» de la que es autor el historiador soriano José Bernabé Boces Diago.

Pepe Boces, jefe de la policía local de Soria, nunca ha olvidado su formación de historiador y prueba de ello es su permanente colaboración en diversas obras colectivas sobre temas sorianos.

Medievalista, enamorado de Soria, su ciudad, al finalizar su carrera profesional decidió introducirse en los archivos de nuestra capital y proceder a desentrañar el contenido de las actas municipales de nuestro ayuntamiento en un momento clave para la historia capitalina, la centuria del XIX.

El siglo XIX en España lo podemos definir como un período interno y diferenciador de momentos anteriores en donde primaba la política exterior. La historia de España se consume dentro de nuestro territorio, es más, junto al aspecto esencial como fue la política, se dieron otros de suma importancia como fueron los hechos sociales, los aspectos culturales y económicos e incluso los ambientales.

Fue un siglo, como ya hemos dicho, apasionante a la vez que complicado e inestable y prueba de ello fueron los cientos treinta y cinco gobiernos, las nueve constituciones, los tres destronamientos, las cinco guerras civiles y un número infinito de revoluciones.

Acontecimientos generales que, lógicamente, tienen su reflejo en el ámbito local y esto ha quedado claramente demostrado por el investigador Boces Diago en su reciente monografía.

Monografía que es el resultado de una profunda y magistral investigación, con unos resultados sorprendentes que el lector tendrá que juzgar, pues como el mismo autor ha dejado claro a él no le corresponde juzgar actitudes de los ciudadanos de aquellos momentos, si no convertirlas en comprensibles.

La estructura del libro que ahora comentamos se encuentra dentro del desarrollo del estudio que su autor ha realizado en los últimos años y que ha enmarcado en un «triunvirato»: «la ciudad y la gente», «el Ayuntamiento» y «hacia la guerra civil».

Una Ciudad que, tras la mejoría urbanística lograda bajo el reinado de Carlos III, se vio en una cierta ruina producto del abandono, pese a las reiteradas reclamaciones de algunas instituciones como la Sociedad Económica de Amigos del País.

De sumo interés es observar que en aquellos momentos el 78,29% de la población tenía trabajo, destacando un 24,71% que se dedicaba a las manufacturas y a la artesanía, siendo un 8% los habitantes que se declararon pobres.

El segundo cuerpo de la monografía: «Soria 1833. Notas para la historia de la ciudad en el primer tercio del siglo XIX», se centra en el Ayuntamiento en donde la documentación existente permite conocer tanto los cargos, 135 a lo largo de este pequeño período, como los empleados en las diferentes etapas políticas que van de 1800 a 1833. Es decir: absolutistas (1800-1808/ 1814-1820/ 1823-1833); francesa (1809-1812) y constitucionalistas (1812-1814/1820-1823).

El tercer apartado versa sobre la situación y acontecimientos de nuestra ciudad en los meses previos a la guerra civil (carlistas e isabelinos), similares a los de otros puntos de España, haciéndose patente la existencia de grupos ultrarrealistas. Estos también se hicieron sentir en Soria, aunque con una evidente carencia de coordinación y sin dirección única.

Los datos que aporta José Boces muestran la preocupante situación del Ayuntamiento en el año 1833 y como las sesiones de este último año del reinado del monarca Fernando VII fueron numerosas.

Unas consideraciones finales. Bajo el epígrafe de «Recapitulación final», una serie de cuadros estadísticos y dos apéndices junto al repertorio bibliográfico, indispensable en un trabajo de estas características, completan el volumen.

Un nuevo libro que viene a enriquecer la importante bibliografía soriana y que en esta ocasión se centra en la «historia local» con una base profunda de alta investigación, gracias a José Bernabé Boces Diago, su autor.