Corren, pero no vuelan

Creado: Actualizado:

Este HDS se viene haciendo eco de los sucesos acaecidos en el Aeródromo de Garray que tienen a la Diputación Provincial de Soria y a la JCYL como protagonistas. Aunque ambas instituciones insistan en que la competencia para la gestión de los aeródromos no es autonómica, sino estatal, concretamente de AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), el texto de la LO 14/2007, con la que se reformó el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, dice todo lo contrario. Aquí han corrido todas las administraciones implicadas, empero no vuela nadie, ya que los permisos que reclaman no los podrá facilitar AESA se pongan como se pongan. ¿Quién es el responsable de semejante falta de rigor? ¿Dónde están los millones de euros supuestamente ya invertidos? Esas son las preguntas que nos interesan a los ciudadanos y que la PPSOE nunca responde. La cuestión competencial, modificada hace casi veinte años entre el Estado y las ‘Autonosuyas’, no nos interesa lo más mínimo por ser, en el fondo, un cuento chino más para conseguir evaporar dinero público y responsabilidades.

La Diputación Provincial de Soria y la JCYL han convertido al ATI del Aeródromo de Garray en un nuevo chiringuito donde poder correr sin llegar a despegar. Nadie tenía ni idea del traspaso de la competencia de marras y, tratando de echarle las culpas al gobierno central, han conseguido poner de manifiesto su inutilidad. Con la competencia traspasada en 2007, de los medios humanos y materiales debieron ocuparse entonces, pero no lo hicieron porque en aquel momento no había nada que rascar. Estos umpa lumpas de la PPSOE solo se ocupan de las cuestiones que pueden darles o quitarles un rédito político inmediato. Cuando negociaron la modificación del Estatuto y asumieron las nuevas competencias, se conoce que el tráfico aéreo y los aeródromos no estaban entre sus prioridades. Una falta de responsabilidad que deben pagar ahora y que les explota en la cara –por eso duele—justo en la antesala de las Elecciones Autonómicas de 2026, sumándose a esa otra alegría conocida como la ‘Trama Eólica’.

La Diputación Provincial de Soria y la JCYL, ambas del PP, quieren enterrar el asunto en la polarización política y, por eso, Carriedo (PP) afirma que «cualquier competencia exige un acuerdo en el seno del a Comisión Mixta de Transferencia, una valoración de los fondos, de los medios materiales y humanos y una transferencia de estos recursos». Sin embargo, Rey (PSOE), puntualizaba que «la pelota está en el tejado de la Junta y no quieren resolver», confirmando que AESA no piensa firmar ninguna autorización al tratarse de una competencia autonómica desde 2007: «El compromiso de AESA es hacer toda la tramitación, las evaluaciones y correcciones necesarias, pero lo tiene que firmar un técnico de la Junta». Además, ponía el dedo en la llaga al señalar que «la sensación es que muchos en vez de buscar soluciones han buscado excusas porque tienen otro tipo de problemas con este proyecto».

En lo jurídico, la LO 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León es muy clara al recoger, en el 70 EACYL, que son competencia exclusiva de la CCAA los «aeropuertos, helipuertos, muelles e instalaciones de navegación de carácter deportivo y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales» y que la CCAA ejerce su función ejecutiva sobre (76 EACYL, punto 10): «aeropuertos y helipuertos con calificación de interés general cuya gestión directa no se reserve el Estado». Desconocemos ‘los otros problemas’ de los que nos habla Luis Rey –el asunto huele muy mal--, pero tenemos claro que la culpa es de la JCYL que debió reclamar entonces lo que conllevara el traspaso competencial y que, al no hacerlo, va ahora contra sus propios actos.

En el fondo, subyace la desidia total de la PPSOE para los asuntos que interesan a los ciudadanos. Los unos por los otros, la casa sin barrer. Todos corren, pero ninguno vuela. Les preocupan sus cuitas políticas, en lugar de atender las necesidades de la ciudadanía y velar por un gasto eficiente de los recursos públicos. Tiran con pólvora del rey y sus continuos errores los pagamos todos. La PPSOE tratará de venderte de todo estas Autonómicas 2026, pero nunca querrá aclararte ni la ‘Trama Eólica’, en la CCAA, ni el ‘Caso de las Aerolíneas Serrano’, en Soria. Eso debería hacerte reflexionar un poco, porque de ti depende ponerle freno a los chiringuitos de la PPSOE. De ti depende premiarles o censurarles. Si no votas a la PPSOE, estarás poniendo tú granito de arena para que este tipo de conductas no vuelvan a repetirse. Deja de quejarte y córtales las alas para que no sigan volando tú dinero.