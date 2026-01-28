Castilla y León: la paradoja de crear empleo con fuerza y que suba el paro

Creado: Actualizado:

Castilla y león sigue creando empleo con fuerza. Lo certifica la última Encuesta de Población Activa correspondiente al ejercicio 2025. Como también certifica que pese a la creación de 11.200 empleos nuevos en la comunidad el paro ha registrado un repunte de 2.700 desempleados. No es una contradicción ni un jeroglífico. Son aspectos distintos del mercado laboral. Pero lo más importante que mide la EPA es el porcentaje de parados sobre población activa, que ofrece una visión específica y en función del territorio y sus singularidades poblacionales. Castilla y León mantiene una tasa del 8,3% de paro, una décima más que hace un año. Y se sitúa en el octavo lugar entre comunidades, con un punto y medio menos de tasa de desempleo que la media nacional que ha logrado bajar del 10% por primera vez en más de tres lustros.

Por mucho que se intenten retorcer los datos de la EPA, suponen otro mal día para los profetas del apocalipsis. Apocalipsis que no sólo no llega a Castilla y León, sino que se arruina en sus expectativas. Sin ir más lejos, la tasa de desempleo en Castilla y León es casi la mitad que la de algunas otras comunidades autónomas que están por encima del 14%. Pero es que además situamos a provincias como Burgos o Segovia a la cabeza de las provincias con menos paro, por debajo del 7%, lo que en términos laborales se conoce técnicamente como el pleno empleo. Es verdad que también hay otras provincias, como Zamora, una de las más castigadas por el declive poblacional, donde esa tasa se dispara hasta el 10,8%. Y esos son desequilibrios que hay que corregir para cohesionar el territorio. Esos deben ser los deberes, las apuestas y los compromisos en los que deberían afanarse los partidos políticos ahora que se abre un nuevo ciclo electoral, en vez de en el griterío de corrala y patio en que andan sumergidos algunos a ver si sacan cabeza. Al menos para demostrar que más allá del alarde retórico y la ocurrencia diaria del ataque al rival tienen un proyecto serio y viable para nuestra comunidad. A la gente cada vez le importa menos el insulto o el ataque al contrario de tanto que se ha banalizado en los parlamentos. La gente quiere empleo y vivienda, que son los ejes esenciales para fraguar un proyecto de vida en cualquier lugar. Y si es en Castilla y León, mejor, porque es el mejor lugar del mundo para hacerlo.

Pero también es cierto que esos desequilibrios laborales se han corregido notablemente desde la salida de la crisis, donde algunas provincias duplicaban a otras en tasas de paro. Y no es motivado por la merma poblacional. Porque desde hace algunos años Castilla y León aguanta el tirón, incluso creciendo anecdóticamente, fundamentalmente por la imprescindible emigración que nos llega.