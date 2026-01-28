La bendición ‘urbi et orbi’ de VOX

Creado: Actualizado:

Dicen que el viernes venidero podría llegar la bendición urbi et orbi del Vaticano de Bambú para la candidatura de Carlos Pollán a la Junta. Los de VOX son más de ‘circuncidar’ a última hora la incógnita del purpurado que acompañará en el cartel electoral, en segundo plano, a Abascal en los comicios autonómicos. Caso Extremadura, caso Aragón. Pero en este caso que nos ocupa y con el caso maño de por medio los tiempos menguan, mientras el resto de jinetes llevan días galopando. Y ese es el motivo de la precipitación que podría estar tras el caso de Castilla y León para confirmar al candidato con mes y medio de antelación. Que si no es el viernes será el lunes, o así. Pero la inquietud empieza a apoderarse de las filas de VOX en la trinchera del grupo parlamentario. Los que piensan en el partido, porque ven correr el tiempo y cómo se desaprovecha la procesión de los aspirantes. Y los que piensan en lo suyo por saber la posición que ocuparán en las listas y en qué provincias. No hay que olvidar que te la puedes pillar con las cremalleras, como le ha ocurrido a la UPL. Los leonesistas han decidido dinamitar sus expectativas en El Bierzo, que ya eran escasas, a costa de querer retranquear al procurador berciano que tenían, José Ramón García. La cremallera obliga, con la nueva líder, Alicia García, de primera y Luis Mariano Santos de segundo, dejaba al berciano en una vergonzante cuarta plaza, después de haber sido tercero y sin garantías de mojar. El tres es para una fémina, cremallera legal mediante. Ya lo avisamos también en este espacio hace casi tres meses que el asunto iba a acabar como el rosario de la aurora en tierras de la Virgen de la Encina. La UPL asume y rinde El Bierzo a otras huestes. Más hueco para VOX. El caso es que así las cosas, VOX teme perder un tiempo importante para proyectar a su candidato y generar dudas entre su potencial electorado. Y eso a pesar de que la campaña es cosa de Abascal, con la marca soplando fuerte.