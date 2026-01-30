Camino... a la nada

Creado: Actualizado:

Qué cosa esto de Mercosur. Dicen los agricultores que con este acuerdo poco menos que nos van a contaminar, casi que nos van a envenenar. Y dicen los políticos de PP y PSOE de aquí, casi al unísono, que están con ellos, que les apoyan y que sus reivindicaciones son legítimas. Pero, oye, en Europa votan a favor de este acuerdo porque es bueno para la Unión Europea. Qué cosas.

Para que se entienda. Los unos, los del campo, esos que dicen que no quieren subvenciones, pero que a la mínima las piden, arremeten contra este acuerdo porque se van a importar productos sin los debidos controles y sin la calidad que se exige. O sea, que ellos nunca se han papeado una buena parrillada con carne argentina, ni tampoco se han comido un buen plato de esas alubias, que se envasan en La Bañeza, pero que vienen de esos lares en los que ellos aseguran no existen controles de calidad como los de aquí.

Pues nada, que vayan con sus tractores delante de esa fábrica envasadora que se ubica entre La Bañeza y Astorga y se lo digan a sus trabajadores. Que les digan que cómo se les ocurre envasar esas legumbres tan pésimas y tan escasamente controladas. Eso sí, que lo hagan ahora, en este tiempo, que a ellos, a los de los tractores, no les molesta darse una paseo, colapsar las ciudades para montarse una merendola porque esta todavía no es su mayor época de trabajo, menos con las borrascas que están cayendo, y pueden permitirse el lujo de tomarse un día de asueto para protestar. El resto, que se fastidien o que pidan alguna que otra ayuda. Si algún día alguien se atreviera a auditar, pero de verdad, las ayudas de esa Política Agraria Común, que de común sólo tiene el apellido, más de uno tendría que salir corriendo.

Y, los otros, los del PP y del PSOE, que se aclaren y dejen de hacer política con las cosas del comer, por mucho que estén ya casi en la campaña electoral del 15-M. Si el de Mercosur es buen acuerdo para Castilla y León, al menos así se desprende de su voto en Bruselas, que sean valientes, lo digan lo defiendan y lo expliquen. Sin ir más lejos, el de las tierras altas, ya saben el de y León y Soria y Segovia y Valladolid... tiene la oportunidad, ahora que se va a llevar la campaña electoral de aquí, de Castilla y León, también la de las tierra altas sorianas, a Bruselas, de cantarle las cuarenta a la que manda en su partido en Europa, a la vallisoletana Iratxe García, por votar este mal acuerdo. Y, de camino, que se lleve un tractor para hacer más fuerza en su protesta.

Tranquilos que no lo hará. Carlos Martínez lo que realmente quiere es darse una garbeo, como dice la acepción de la palabra sin un plan planificado. Él, como cantaba Gabinete Caligari en los tiempos de la Movida, es de caminar, pero camino Soria, que el resto de la Comunidad más que venirle grande, le sobra. Que siga así, va por el buen camino, pero más que a Soria, a la nada... Electoralmente hablando, claro está.