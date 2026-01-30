Los tractores rugen contra Mercosur y la escasa consistencia de la UE

Creado: Actualizado:

Los tractores volvieron a salir ayer a las calles de Castilla y León, como de otras comunidades, para rugir contra el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, que ha dado la sensación que más que un logro es otra bajada de pantalones de los dirigentes europeos, con la inconsistente Ursula Von der Leyen a la cabeza, al estilo de lo que hicieron con el pacto de aranceles con Trump. A los agricultores, como a casi todo el mundo no les asiste completamente la razón, pero sí el peso de la razón y los argumentos.

El acuerdo con Mercosur e irrenunciable, pero no a cualquier coste ni bajo cualquier premisa, como pretende Mercosur. En un mundo global es un aquelarre pensar el modelo proteccionista que ni Trump se puede permitir, a la vista de los devaneos que mantiene, sin ir más lejos, con China. Y lo que está claro es que la agricultura y el sector primario es un sector tan estratégico para Europa, o más, como puede serlo el de la automoción. Eso quiere decir que las importaciones de Mercosur tienen que cumplir las mismas exigencias de calidad y salud que se exige a los productores de Europa. De no ser así es mandar a la ruina al sector en Europa y arruinar una de las claves de los nuevos tiempos, que es la seguridad alimentaria. Claro que hay países europeos donde el sector pesa menos y tal vez les importe menos de donde venga la producción. Pero con sector agroalimentario fuerte Europa es más fuerte y menos dependiente. Quedó claro en la pandemia con unas puñeteras mascarillas, que no éramos capaces de fabricar aquí porque se ha ido arruinando el tejido industrial estratégico en favor de los chinos y sus precios irrisorios. Al final, la desidia y la falta de estrategia sale cara.

La UE y sus burócratas inconscientes, no puede conciliar precisamente ahora un acuerdo con Mercosur al mismo tiempo que merman la inversión de la PAC (Política Agraria Común), que es el eje de modernización y avance de nuestro campo. Se hace por la salida británica, que eran los principales aportadores a la PAC. Aporta más quienes menos producen. Lógico.

El caso es que, curiosamente, en esta vía de la incoherencia a la que se ha acostumbrado la política, PP y PSOE han salido clamando contra el acuerdo de Mercosur que sus parlamentarios apoyaron en Europa y que la premier italiana, Meloni, socia y amiga de VOX, que también brama contra Mercosur, logró desatascar en el último minuto, a costa de conseguir adelantos de la PAC para amortiguar los efectos de las importaciones en nuestros productores y prepararlos para un nuevo panorama. La UE ha perdido el rumbo, la consistencia y es un organismo cada vez más alejado de las necesidades europeas.