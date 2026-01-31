Un impulso a los aeropuertos con tecnología de conectividad puntera

Creado: Actualizado:

Mejorar los aeropuertos regionales para lograr una mayor operatividad, que les permitirá tener posibilidad de crecer. Y hacerlo desde la mejora de la tecnología de conectividad. Eso es lo que se pretende con el proyecto BACSI del Ejército, que Defensa prevé implantar, de manera pionera en Villanubla, para más adelante extenderlo a aeródromos. El siguiente sería el de Zaragoza. Un proyecto que pasa por adaptarlo a la tecnología más puntera en conectividad. Y, todo ello, desde «la colaboración del tejido empresarial local».

De lo que se trataría es de desarrollar una base que sirva como modelo de transformación tecnológica, eficiencia energética y cooperación con el entorno civil, lo que además permitirá conectar el tejido empresarial, las instituciones locales y los espacios de innovación con las oportunidades que ofrece esta iniciativa, favoreciendo. Un proyecto que, así contado desde la patronal vallisoletana, parece tener uno buenos mimbres para realizar un buen cesto.

Proyecto que, materializarse, vendría a suponer una oportunidad estratégica, tanto para la ciudad como para la provincia, ya que el aeropuerto de Valladolid y la base aérea de Villanubla comparten infraestructuras y servicios, lo que «facilita un modelo de innovación dual, civil y de defensa. Unmodelo que también comparten otros aeródromos a los que en futuro podría expandirse esta nueva estrategia.

Todo ello pasa por situar a la infraestructura aeroportuaria de Castilla y León a la vanguardia de la logística militar moderna. El concepto de base aérea conectada, sostenible e inteligente surge de la necesidad de cerrar la brecha técnica que existe entre las aeronaves de combate actuales y las instalaciones que las albergan.

Y es que transformación de Villanubla no vendría sólo a afectará a la operativa militar. También busca generar un impacto directo en el tejido empresarial de la provincia. Y es que la estrategia contempla que empresas locales especializadas en robótica, inteligencia artificial y transmisión de datos sean las encargadas de dotar a la base de la tecnología necesaria.

La música suena bien. Lo que ahora resta por saber es el recorrido de la misma, para que este proyecto que se anuncia avance hasta convertirse en una realidad plausible y tangible. La clave reside en dotar a los aeropuertos de la Comunidad de una conectividad puntera que permita su impulso.