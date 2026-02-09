Aumento del consumo de antibióticos como indicativo del envejecimiento

Creado: Actualizado:

El consumo de antibióticos se dispara en Castilla y León. Las cifras de la Consejería de Sanidad así lo atestiguan y evidencian una tendencia al alza que, lejos de frenarse, crece cada vez más. Basta con ver y analizar los datos para comprobar como la dispensación de fármacos crece y nada hace indicar que esta aumento se vaya ni siquiera a ralentizar.

En los últimos cinco años las cifras de consumo se elevan de manera exponencial y, con ellas, se dispara también el gasto que la Consejería de Sanidad dedica a esta partida. Ese incremento, según señalan los propios facultativos, viene dado por una combinación de factores. Y uno de ellos es el del envejecimiento de la población, lo que demuestra también la mayor esperanza de vida, que en la Comunidad también sube, según los últimos datos.

Pero el del envejecimiento no es el único factor para el aumento de la dispensación de los antibióticos. Al de una población cada vez más mayor en Castilla y León se le suman otros, como el de la cronicidad de enfermedades. A eso le une, según indican los propios médicos, un mayor acceso y conocimiento de tratamientos, la polifarmacia, o lo que es lo mismo, el uso de múltiples medicamentos, y el diagnóstico precoz de afecciones crónicas, impulsado por una sanidad más proactiva y un mayor control desde Atención Primaria.

Pero a estos indicativos se le suma, también, un problema, el de la excesiva automedicación, que representa uno de los factores principales que aceleran el desarrollo de la resistencia bacteriana, aspecto en el que España es uno de los países europeos con las tasas más altas.

Sin el potencial efecto del medicamento, las bacterias logran sobrevivir y, posteriormente, multiplicarse de forma acelerada. O, lo que es lo mismo, el automedicarse, además de elevar el gasto farmacéutico en medicamentos antibióticos, provoca el problema de que éstos, al no administrarse con la debida prescripción y el control médico, puedan provocar la resistencia bacteriana, algo que denuncian los facultativos. Los médicos son claros en este aspecto y recuerdan que el uso correcto y bajo supervisión profesional es el procedimiento más eficaz para preservar la utilidad de los antibióticos en el futuro. Y es que el del envejecimiento es un factor clave en el mayor consumo de antibióticos, pero también aparece la automedicación, que es obligado evitar.