La UVA, por el retrete

Los actuales regentes de la UVA han decidido someter, unilateralmente y con nocturnidad y alevosía, a la institución a un descrédito sin precedentes. Primero entre la comunidad universitaria. Pero también ante la sociedad a la que se deben y pagan sus sueldos con sus impuestos. Las universidades no son cooperativas endogámicas, aunque, inexplicablemente sigan siendo unas de las pocas instituciones que se rigen por modelos medievales. Un cafre, Héctor Mateo Romero, que ejerce de profesor y justifica el asesinato de un ex alumno de la UVA por el mero hecho de ser vallisoletano no va a deteriorar la reputación de la institución. Lo que mina la reputación y la credibilidad es la desacertada gestión que del asunto está haciendo el equipo de rectorado, encastillado en una estrategia de opacidad y ocultación. Es inexplicable la condescendencia, la colaboración y la compresión que el rectorado ha exhibido con el canalla. Y lo sigue ejerciendo. El rector, Antonio Largo, prometió transparencia, cuando se vio social y políticamente acorralado. Y luego la tiró por el retrete. Sin tirar de la cadena. En diez horas pasó de decir que el asunto requería tiempo, a comunicar, sin más, la expulsión. Giro de 360º. No llamen a preguntar por el asunto, que la reina de Saba del gabinete de propaganda se pone como una hidra. Pues puede empecinarse el rector y su equipo, como se empecinó con el delirante comunicado inicial, que la realidad les va a arrastrar, como les arrastró la riada de transparencia impulsada por alumnos ante el tenebrismo rectoral. Repugnante final para una brillante etapa. Es increíble que quienes rigen una universidad no entiendan que los tiempos de tapar los escándalos se acabaron hace 50 años. A este paso no se van a poder lavar ni con todo el agua de Riaño. Abran las puertas y que corra la transparencia. Esto empieza a oler que apesta. ¡A qué viene tanta sobreprotección sobre el indecente docente! Lección del alumnado a la UVA.