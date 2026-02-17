Nueces del PP y ardillas de Alvise

Creado: Actualizado:

Vistas las primeras grabaciones de algunos líderes cósmicos territoriales de VOX, Abascal va a tener que poner el resto en la campaña para mejorar los resultados de 2022, que fueron espectaculares y lo serían si volvieran a repetirlos. Por eso es trascendental, en política como en la vida, la gestión de expectativas para que luego, en función del resultado las cosas no parezcan lo que no son. Sobre vídeos y demás. Por ejemplo, Pablo Sáez, el único diputado que le quedó a VOX tras las urnas de 2023 en Castilla y León, por desparpajo, retórica, soltura y entusiasmo en el Instagram no parece ser el relevo natural de Abascal. VOX es Abascal, y viceversa. Empuja y espolea. Lo saben en Bambú. Castilla y León llega tras castigarse con dureza en dos comicios casi consecutivos. Sólo que Castilla y León es más grande, dispersa y fraccionada que el aburrimiento de un partido del Cholo. No parece la mejor idea tratar de compensar la brecha generacional que puede ocasionar Pollán con la presencia del asturiano Figaredo. Especialmente retratándose en la voladura de la chimenea de Compostilla II, donde nació Endesa. Chimeneas ya amortizadas en El Bierzo, que en un tiempo fueron símbolo de la prosperidad energética de la comarca, pero también los elevados índices de cáncer, con aquella boina negra con la que cubrían Ponferrada y sus alrededores. El Bierzo nunca ha vivido de nostalgias ni de reinos melancólicos. Vive de la realidad. Y el carbón, sus térmicas, con sus coronas de humo contaminante, hace lustros que dejaron de condensar la realidad berciana. Política para ignorantes del territorio. Dicho de paso, la precampaña de las redes está encaminada a sus muy cafeteros, incluyendo a PP y PSOE, anodinos como pocos. Lo que sí ha empezado a inquietar a VOX es la aparición sorpresiva de Alvise, que amenaza con llenar las urnas de ardillas. El PP sigue agitando el nogal en busca de nueces. Castilla y León es un bosque encantado que no te lo acabas.