Las exportaciones resisten el impacto de la guerra mundial de los aranceles

Las exportaciones son una pieza clave de la economía de Castilla y León, con producciones, en la industria y la agroalimentación, que buscan los mercados exteriores como principal factor de fortalecimiento y de crecimiento. La guerra arancelaria desatada el año pasado en el mundo como consecuencia de la agresiva política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, supuso un motivo de incertidumbre para la salida de productos de Castilla y León a algunos países y provocó la búsqueda de mercados alternativos para frenar el descenso de las ventas. Los resultados, a tenor de los datos difundidos ayer por el Ministerio de Economía y Hacienda, son positivos, ya que la economía castellana y leonesa ha conseguido mantener estables sus cifras de exportaciones.

El valor de las mercancías que Castilla y León vendió en el exterior durante el pasado año superó los 20.000 millones de euros, con un ligero incremento del 0,2%, siempre según los datos del Ministerio. Una de las principales exportaciones de Castilla y León, las realizadas por el sector de la automoción, registró un ligero impacto por los aranceles, al registrar un retroceso del 1%, con un resultado de casi 7.800 millones de euros. No obstante, uno de los principales núcleos de exportación de este sector, Valladolid, tuvo un comportamiento excelente, al disparar un 33% este tipo de ventas.

Precisamente, Valladolid, con más de 9.400 millones de euros, se confirma como la principal provincia exportadora, ya que acapara prácticamente la mitad de las ventas en el extranjero que realiza la comunidad autónoma. Burgos se consolida también como el segundo gran foco industrial de Castilla y León, con un segundo puesto en ventas en el exterior, con casi 4.350 millones de euros y un crecimiento de más del 9%. Es muy destacable también la positiva evolución de Salamanca, que en términos porcentuales es la que registró un mayor incremento de las exportaciones, con más de un 20%. A pesar del buen resultado del conjunto de la comunidad, no en todos los territorios se ha conseguido mantener el ritmo de las exportaciones, seguramente como consecuencia del problema de los aranceles. El caso más grave es el de Palencia, donde el descenso de las ventas en el exterior superó el 50%.

Los datos confirman la capacidad de resistencia de la actividad exportadora a pesar de las dificultades, pero también pueden denotar un incremento del desequilibrio territorial, una cuestión siempre a tener en cuenta en Castilla y León.