La automoción como motor de la economía de Castilla y León

Dos son los sectores que sobresalen sobre el resto, en lo que a importancia y aportación al Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León se refiere, el de la agroalimentación y el de la automoción. El cierre exportador de la Comunidad, sin ir más lejos, así lo reflejaba. Las cifras eran elocuentes y dejaban bien a las claras el peso de la automoción y del sector agroalimentario en la balanza comercial. Y es así, una y otra vez, con o sin guerra de aranceles. Una fortaleza que se ve bien a las claras en el peso que ambos tienen el PIB. Pero no sólo, ahí están los datos de empleos y de inversiones.

Unas cifras a las que, en no pocas ocasiones, se les suman nuevas inversiones, que vienen a demostrar la fortaleza de ambos sectores. El último de estos ejemplos de inversión lo acaba de anunciar Horse para su fábrica de motores de Valladolid. Valladolid se impone entre las plantas y no sólo consolida, sino que sigue avanzando y dando pasos de gigante en la producción de motores híbridos. Y lo hace con un proyecto a futuro, en el que se incluye la construcción de una nueva planta de fundición de aluminio, que desde Horse califican como pionera en España, y que se asentará aquí, en Castilla y León.

Una nueva fábrica que se dedicará a la producción de culatas mediante un proceso innovador de gravedad basculante, ganando en capacidad de producción y autonomía, con una inversión de 45 millones y 150 empleos. Pero si importante son las cifras, mucho más lo es lo que esta nueva fábrica representa, en palabras del propio CEO de Horse. Y es que, según señala, no sólo viene a suponer la introducción de un proceso inédito en España, sino la demostración de que Valladolid es un polo industrial capaz de situarse a la cabeza del sector.

Esa es la realidad, el que la Comunidad, en este caso Valladolid, cuenta con el ecosistema preciso y la competitividad necesaria para atraer nuevas inversiones de un sector tan pujante como el de automoción, que se reinventa día a día y, con él, todos sus trabajadores, motores y artífices con mayúsculas de relanzar esa competitividad.

La nueva apuesta de Horse con Valladolid es la evidencian clara de lo que supone la automoción para Castilla y León. Un sector que continúa demostrando, y nunca mejor dicho, que es el motor de la economía de la Comunidad.