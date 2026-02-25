Aramís Tenazas y el CIS(co)

Creado: Actualizado:

Este país es espléndido, como rezaba el anuncio de Garvey, brandy icónico. Hay un tipo dentro del espejo que me mira con cara de conejo. Llámase Aramís Tenazas, conocido por el sobrenombre de José Félix Tezanos. Oye tú, tú que me miras: ¿es que quieres servirme de comida? Experto en augurios, demoscopias y colonoscopias electorales. Un día hizo una quiniela, marcó catorce triples y cobró una de once. Lo acaba de hacer en Castilla y León con su insuperable encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), conocido por el sobrenombre de CIS(co), la carbonilla que queda tras cocinar un sondeo a mayor gloria y gracia de Sánchez y comparsa que arde en la hoguera de sus vanidades. Acaba de hacer una encuesta el inefable Tenazas que dice, en el mismo párrafo, que Mañueco igual palma que se arrulla a la mayoría absoluta. Una encuesta que dice, en el mismo párrafo, que el PSOE de Carlos Martínez puede que se pegue el hostiazo histórico de Tudanca en 2015 como que igual gana las elecciones desde Bruselas. Fíjense si Carlos Martínez, que no es sospechoso, lo tiene claro, que el lunes tras mitinear con Sánchez en los arrabales de Ponferrada, salió pitando para la capital belga, donde pasa más tiempo que en Castilla y León. Y eso a cuatro días de que comience la campaña electoral en la que él se juega dejar la trinchera infinita de la alcaldía de Soria a cambio de la sombra que proporciona la Consejería de la Oposición, la cartera del gobierno de la Junta mejor pagada, a razón de 105.000 euritos al año por no hacer nada, que es lo que hizo con ahínco su antecesor Tudanca durante una década. No lo echaron ni con agua hirviendo. Pero sanó con agua bendita del Senado. Que Puente y Cendón se vayan haciendo a la idea de que el de Soria va a blindar a Tudanca con la billetera de senador autonómico. Su estrategia va más allá del 15-M. Y es de puertas adentro.