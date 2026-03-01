La colección Arense se abre a la sociedad

Creado: Actualizado:

La Villa Ducal de Medinaceli es una caja de sorpresas, incluso para los medinenses. Hoy vamos hablar de un espacio cultural que abrió sus puertas allá por el año 1977 y que lleva cerrado dos décadas, de ahí que una parte importante de la juventud de esta tierra lo desconoce.

Nos referimos a la galería de Arte «Arco Romano», situada frente a la puerta de entrada a la Villa, fundada por José Luis Arense Medina. Un punto de encuentro de los artistas más importantes de aquellos momentos, una sala donde han expuesto la mayoría de los artistas de nuestra provincia. Unos jóvenes que en la década de los años ochenta vieron como Medinaceli se convirtió en un núcleo esencial del arte español y en donde ellos pudieron exponer sus primeras obras.

Estamos hablando de Mariano Carrera Blázquez (Dís Berlín), Jesús Alonso, Juan Cruz Plaza, José María Herrero, Marcos Molinero, Eduardo Mazariegos, Mariano Lafora y otros muchos.

Medinaceli ha sido y es un lugar mágico ubicado en un punto clave de la geografía y de la historia de España. Por él han pasado artistas, hombres de letras y en este pequeño «pueblo», podríamos decir sin errar, se ha quedado la cultura.

Hoy, finalizado el primer cuarto del siglo veintiuno, viene a nuestra memoria la primera vez que pisamos sus calles. Fue el sábado día 2 de noviembre de 1974, una mañana fría en la que arribamos un grupo de alumnos de segundo curso de Historia de la Universidad Complutense, con los profesores Francisco Portela y Santiago López del Castillo. Era la primera vez que pusimos los pies en tierras sorianas.

En aquellos momentos, paseando por la Villa pudimos comprobar su espacio seductor. Así nos lo indicaban sus callejuelas, sus monumentos y sus gentes, algunas de ellas con lenguas ajenas al rico castellano de la tierra.

Allí supimos, gracias a un número de la Revista Soria, que cada verano se organizaba un concurso de pintura rápida organizado por el periodista agredeño Francisco Cacho Dalda.

Seguro que aquellos concursos no fueron ajenos al pensamiento de Pepe Arense al crear su galería de arte. Galería, que como ya hemos indicado, fue adquiriendo un gran prestigio en el mundo del arte español y con un reflejo importante en los textos de la época. Recuérdese la bella pieza literaria de nuestro paisano Enrique Andrés Ruiz con motivo del XXV aniversario de su apertura.

Lamentablemente una cruel enfermedad se llevó a nuestro amigo Pepe y la galería tuvo que cerrar, hace casi dos décadas, y en ella quedaron, bajo el atavismo de Pilar Arense, una importante colección de pinturas.

Un conjunto de obras de arte que gracias a Pilar se han conservado en la Villa Ducal, obras que poco a poco fueron formando parte de la colección de su hermano y que ella, con gran delicadeza y amor, recibió en herencia y ha conservado hasta hace escasas fechas.

Pilar, una mujer sencilla, humilde y sobre todo una buena persona, ha sido capaz de mantener el legado de su hermano, pero llegado un momento pensó que este debía abrirse hacia la sociedad.

Podía haber realizado una subasta e incluso haber dividido la colección en lotes y realizar un buen mercadeo con ella, pero no. La memoria de Pepe estaba por encima de todas esas posibilidades y era consciente de que al fundador de la «GALERÍA ARTE ROMANO» le hubiese gustado que la ciudadanía pudiese visualizar sus obras de arte. De ahí que Pilar tomase la decisión de contactar con una institución que fuese capaz de custodiarla y se comprometiese a exponerla para que llegase a los ciudadanos.

Y ahí intervino, una vez más, el buen hacer del Departamento de Cultura de la Diputación Provincial de Soria, comprometiéndose al inventario de estos bienes y a montar exposiciones temporales y/o una muestra definitiva sobre el legado artístico de esta histórica galería de arte.

La colección está formada por obras de diversos artistas como Dís Berlín, Cruz López, Fernando Mastreta, Frank Carmelitano, Jesús Alonso, José María Herreno Gómez, José María Sainz Ruiz, Juan Giralt, Juan Ignacio de Blas, Marcos Molinero, Teresa Moro, Lola Echavide, Modest Cuixart, Ulises Blanco, etc.

En definitiva, estamos ante unas piezas artísticas que han venido a enriquecer la colección de obras de arte contemporáneo de la Diputación Provincial de Soria.

Nosotros desde esta sábana quincenal queremos dejar patente nuestra gratitud a Pilar por su generoso gesto que prioriza el arte, la cultura y los valores colectivos por encima del vil crematístico que suele acontecer en las personas que reciben un legado de estas características y desear que nuestro Ayuntamiento de Ayuntamiento tome en breve plazo la decisión del futuro de esta colección, que bien podrían ser unas exposiciones en las principales localidades de nuestra provincia y la instalación definitiva en un lugar concreto.

Gracias Pilar.