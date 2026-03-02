Abascal y los inmortales de VOX

Creado: Actualizado:

En medio del rugido electoral VOX sigue adelante con el rodaje de su particular versión de Los Inmortales. Sólo puede quedar uno. La historia enseña que el cesarismo consiste en ese modelo de gobierno en el que el carisma está por encima de la república y la naturaleza del poder reside y emana del hiperliderazgo. Abascal ha conseguido sobreponerse a la marca. Eso es algo que, por ejemplo, consiguió Herrera en Castilla y León. Por eso cuando la marca no funcionaba, o funcionaba mal, él seguía siendo una máquina casi perfecta de ganar. ¿Recuerdan al Milan de Arrigo Sacchi? A los hechos, mismamente, me remito. La fuerza de Abascal es considerablemente ya superior a la de VOX. Abascal se ha hecho más imprescindible que el partido y cultiva el achique de espacios, estilo Sacchi. La gran diferencia de lo que ocurre en estos comicios con lo de hace cuatro años es que VOX era un vendaval por donde pasara con cada una de sus cinco caravanas. Sólo queda un jinete galopando sobre el entusiasmo. VOX es Abascal y sus circunstancias, siendo las circunstancias los candidatos que le rodean, que por sí solos no son capaces de juntar a 12 para una merienda. Sólo hay que ver las escenas de soledad que nos brindan, a veces incluso enfundados en un jersey blanco de (Díaz) pico, sacado del ajuar Björn Borj en su primer Wimbledon, allá por 1976. Campaña vintage. Un partido que mima tanto la estética como la épica debería advertirles de lo que hay que ponerse para salir de casa y no parecer la cuadrilla de Los Pocholos. Si viviera Robert Duvall, seguramente Tom Hagen le explicaría a Ortega Smith, como si fuera Frank Pentangeli, qué alternativa tenían los conspiradores en Roma cuando fallaba un complot contra el emperador. Luego, tras una calada honda, arrojaría al suelo el habano apenas consumido y se despediría afectuoso de su amigo. Luego se dirigiría a Murcia a visitar a Antelo, al que le han dado pal pelo. Hasta el rabo, todo es VOX.