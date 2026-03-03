Cambio de tendencia que evidencia la apuesta emprendedora de los jóvenes

Creado: Actualizado:

Los jóvenes de Castilla y León ya no quieren ser asalariados. No quieren trabajar por cuenta ajena, lo que ahora quieren es ser sus propios jefes. Así lo señala un nuevo informe sobre el talento joven, en el que se muestran las tendencias que los jóvenes castellanos y leoneses preuniversitarios, entre 15 y 21 años, tienen sobre sus aspiraciones y opiniones del actual mercado laboral, que según ellos mismos señalan parece que les está echando del mismo.

Los datos más relevantes del estudio son precisamente aquellos que hacen mención a ese mercado laboral, que mayoritariamente creen no les es del todo favorable para el desarrollo de su talento, y de cuáles serían sus preferencias en el mismo. Y, por primera vez en años, existe un cambio de tendencia a la hora de responder. Es aquí donde los jóvenes de Castilla y León vienen a señalar de forma mayoritaria que lo que prefieren ser emprendedores y crear sus propias entidades. O, lo que es lo mismo, los jóvenes que, o bien aún no han accedido a los estudios superiores, o aún lo están cursado, quieres montar su propia empresa. Y lo quieren con casi veinte puntos de diferencia respecto a aquellos que eligen ser empleados por cuenta ajena.

Pero no sólo, porque la de aquellos que optan por emprender, por montar su propio negocio, también son muchos que aquellos a los que les gustaría ser funcionarios, que eso sí en este caso, lo que quieren ser funcionarios, sí se colocan por encima de los asalariados.

«La cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho. Generaciones pasadas tenían como principal objetivo obtener ingresos suficientes de cara a su futuro y el de sus hijos, y lo hacía mayoritariamente trabajando por cuenta ajena». Así explican los analistas del estudio lo que está sucediendo con los jóvenes castellanos y leoneses.

¿Cuáles son las motivaciones que están provocando este cambio de tendencia? El estudio apunta a esa inestabilidad con la que estos jóvenes ven y perciben ese mercado laboral como asalariados. De ahí este cambio de tendencia hacia el emprendimiento, en una tierra con buenos y grandes empresarios, muchos de ellos creados a sí mismos, como ejemplo para eso jóvenes que, ahora sí, parecen decididos a seguir sus pasos. Todo un cambio de tendencia que viene a evidenciar y poner en valor la apuesta emprendedora de la juventud castellana y leonesa.