Resucitando al ‘runner’ Zapatero

Estos del PP son unos genios de la estrategia inversa. Andaba Zapatero con la ceja gacha, que no podía ni salir a hacer running en el bosque fragante y sombrío con el presunto de Plus Ultra sin teléfono prepago, políticamente moribundo, y van sus señorías del Senado y lo resucitan para la vida orgánica y electoral. En el PSOE no las tenían tocas con sigo con el tradicional mitin de campaña, de la que sea, que siempre despacha ZP en León. Mañana toca. ¡Y no estaba muerto, no, no, no, que los del PP estaban de parranda! Llegó al Senado y no tuvo ni que calzarse las Hoka esas de correr como alma que lleva el diablo. Se puso a despachar viajes y el más cercano de los populares acabó en Pernambuco. Lo inenarrable fue la cara cuajada que le quedó a la portavoz de Feijóo, la abulense Alicia García, cuando el ex presidente, con enorme ascendencia sobre todo lo que se cuece en Moncloa, le sacó a colación unas declaraciones en la que la popular afirmaba que el que se retrata con un delincuente, un delincuente es. Silogismo sencillo, pero perverso como el cilicio. Y la retó a que lo reafirmara en sede parlamentaria, sugiriendo el pérfido ZP en Galicia calidade, las rías, las cremas, los yates y un tal Marcial Dorado, antiguo contrabandista de Camel, luego harina de otro costal. No dejan de sorprendernos estos genios del PP, capaces de resucitar políticos en el Senado, lugar dedicado desde sus orígenes a incómodos, en proceso de hibernación, en edad de jubilación, desasosegados o vagos sin más. Ahí está el caso de Tudanca, al que Sánchez no acomodó en su infinito gobierno y acabó endosándonoslo de senador autonómico, como si en Castilla y León tuviéramos que pagar todos sus desatinos. Mañana ZP vuelve a León, descalzo de Hoka, a darse un baño de identidad en presencia del candidato Carlos y Soria. Lo hace tras desentumecer y estirar músculos con los sparring del PP senatorial. ZP corre que vuela. La desgracia de Feijóo suele ser su partido.