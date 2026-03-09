El eclipse debe servir para proyectar la fortaleza turística de Castilla y León

Creado: Actualizado:

Una potencia, eso es lo que es lo que es Castilla y León en lo que a turismo de interior se refiere. Las cifras y los datos así lo evidencian. Cifras y datos que, una vez más, sitúan a la Comunidad castellana y leonesa a la cabeza de ese turismo de interior, que estadística tras estadística deja a Castilla y León como el territorio elegido por aquellos por esos turistas de interior.

Y, ahora, un nuevo fenómeno, el eclipse solar del 12 de agosto, vuelve a proyectar a Castilla y León al epicentro del mapa turístico de interior. Así lo demuestran ocupaciones que se sitúan ya a estas alturas, a cinco meses vista del fenómeno, prácticamente en el lleno y, eso, pese a precios por noche desconocidos y prácticamente inéditos en todas y cada de las provincias de la Comunidad. Lo que invita a una reflexión clara. Si bien es cierto que el fenómeno del eclipse es una oportunidad para el turismo, lo que no puede ser es que se convierta en un fenómeno para que sacar provecho por el sector para disparar los precios, en lo que es un mero afán especulativo.

Y otra reflexión que debe hacerse, por el sector y las administraciones, es que esto no puede ser flor de un día, sino que debe trabajarse y aprovechar el tiró del eclipse para vender lo mucho y bueno que tiene esta tierra, en riqueza patrimonial, natural, cultural y gastronómico.

Desde el sector se acierta al ver en este pico de demanda algo más que un éxito puntual. Y no les falta razón. Necesita consolidar una presencia estable y diversificada en el mercado turístico. El eclipse ha sido el imán, pero la clave está en retener la atención que genera.

Castilla y León tiene que aspirar a un turismo de calidad, pero debe evitar que episodios excepcionales deriven en dinámicas que alejen al viajero habitual. Y eso es lo que pueden provocar los precios desorbitados. Porque el eclipse pasará, pero la oportunidad permanece. Convertir este fenómeno en un punto de inflexión depende de la capacidad de la Comunidad para mostrar su verdadero brillo, sus pueblos, su cultura, su patrimonio y su paisaje. Si el visitante que llega por las estrellas descubre también lo que hay bajo ellas, Castilla y León habrá ganado mucho más que una noche o un fin de semana de ocupación completa. El eclipse debe servir para proyectar la fortaleza turística de Castilla y León.