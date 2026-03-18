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Hace cuatro años la angustia del fallido adelanto electoral pesaba sobre Mañueco. Con un VOX tan emergente entonces como ahora en Extremadura y Aragón, pero devuelto a la realidad del ciclo electoral en Castilla y León, al de Salamanca no le quedó más remedio que entregar las Cortes al que seguramente sea su tercer vicepresidente. Por entonces además de la angustia, jugaba en su contra el estallido de su partido con la caída de Pablo Casado, un Feijóo llegando, un VOX entrando (por primera vez en las instituciones), la amenaza fantasma de una repetición electoral y las opciones de que un PSOE derrotado y decaído hiciera piña con la amalgama del resto del hemiciclo y birlara la presidencia del parlamento. Hoy el panorama es otro. Sobre todo para Mañueco, el político aburrido que ha traído la paz y el alivio a la galaxia de un Feijóo y sus arrogantes Azcón y Guardiola. Los ha salvado a todos de un urnazo. No confundir con hornazo: empanada charra, emblema gastronómico del lunes de aguas a orillas del Tormes. Mañueco sólo tiene que aceptarle la palabra a Abascal, que ha dicho por activa, por pasiva y por perifrástica que no le hablen de sillones ni BMWs de las Cortes. Él quiere hablar de acciones de gobierno. Si Abascal es de palabra, que lo es, en esa ecuación de la negociación no entra el parlamento y sus BMWs. Porque los BMWs, aunque sean Serie 4, no son medidas imperiosas para recomponer el rumbo de España. Y, como con Ortega Smith y Antelo, no están entre las preocupaciones que la gente le transmitía a Pollán en campaña. Que sepamos. Sólo están en el anhelo de los inquilinos del mausoleo nacarado. Esta vez Mañueco no va a rendir las Cortes a la primera en la negociación. Es más, en estrategia está recuperarlas o hacer que VOX deje pelo en la gatera del pacto si quiere retenerlas. Difícil que UPL acepte la tentación de «mi reino por un BMW» con sitio en mesa de Cortes, como sueña el PSOE por si suena la flauta.