VOX y la pleitesía de Santonja

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La política nuestra de cada día produce engendros que no caben en su propia dicha. Y personajes que no abarcan su vanidad. El que fuera insuperable vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, no supera ser superado por Pollán en las urnas. Abascal ha sido un vendaval en Castilla y León, telonero mediante, por detrás y por delante. Es probable que Gallardo siga varado en su dimisión con inquina epistolar. Desde entonces bracea a contracorriente de sí mismo, y chapotea a discreción. El de Burgos es una pieza mediáticamente codiciada, por mucho que le duela a VOX, que fue su creador. Los Frankensteins de la política lo mismo florecen en las Generaciones Nuevas del PP que brotan verdes de ira en el jardín de Abascal. PP y PSOE deberían cerrar las organizaciones juveniles de inmediato como medida imprescindible para atajar el absentismo laboral. Los cachorros son los únicos de la actual generación que vivirán mejor que sus padres fundadores. Gallardo y VOX se equivocan a partes iguales. Uno en la gestión de su frustración y otro en la de sus expectativas. El camino errático es tan inescrutable como arriesgado. Sobre todo si se adopta desde lo inalienable. Equivocarse es humano y hasta político. Empecinarse es entorpecerse. Gallardo exhibe en directo en la tele de Griso un WhatsApp de apoyo de un compañero de ejecutivo en la Junta. Pero el consejero Gonzalo Santoja sólo rinde pleitesía a Morante, incluso en la liturgia del ruedo político. Abascal eligió a Gallardo, y viceversa. Resulta improbable que ambos se hayan equivocado hasta los límites insospechados que están admitiendo Gallardo del otro, y sus ex compañeros de escaño, de Gallardo. Un reloj averiado acierta un par de veces al día. La escena prosigue en un pueblito charro, con los brillos de la primavera en ciernes. Mañueco, paciente, se sienta a la puerta a ver los vicepresidentes de su enemigos pasar, embelesado con el aroma de la cosecha temprana.