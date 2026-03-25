La Vicepresidencia de la Junta

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Ya ha dicho Abascal que VOX va a entrar en los gobiernos. Que es como decir que va a volver a los gobiernos de los que se fue. Que es como la canción de María Dolores Pradera: “Porque estás que te vas y te vas, y no te has ido”. Con eso ya cuenta Mañueco, como descuenta la cartera de Agricultura y la de Cultura, que se las van a pedir los de VOX. No le ha dicho Abascal a Pollán que se le ha puesto cara de vicepresidente, como le espetó a García Gallardo en la triunfante noche del 13-F de 2022. Pero el caso es que a Pollán la cara se le ha puesto de vicepresidente con cartera, para evitar sofocones pretéritos, como aquel de la Vicepresidencía más vacía que una nevera de universitario a final de mes. En cualquier caso Pollán debería cuidarse, no de los idus de marzo, que le fueron más favorables que las expectativas de febrero, pero sí de las vicepresidencias de la Junta, que, como las noches en Invernalia, son oscuras y albergan horrores. Sólo hay que volver la vista atrás para ver la senda que nunca se ha de volver a pisar. Lo sensato sería que VOX adscribiera la de Cultura y Turismo a la cartera de la Vicepresidecia, que luce, pero no suda. Para Agricultura hay cola. El que fuera consejero en la anterior coalición, Gerado Dueñas, que causó baja en el partido al mismo tiempo que en la nómina del gobierno. A este le ofrecieron desde Bambú, una que manda y tutela mucho, encabezar la lista de Palencia. Pero Dueñas dijo que otro día, si eso. Pero no le hará ascos a una consejería, con todos sus complementos. También está en la terna otro palentino. Pedro Medina, el que en tiempos no tan lejanos fuera del PP a rabiar. Ambos protagonizaron un acto de campaña sin consecuencias patrocinado por la ASAJA de Donaciano Dujo en Valladolid. Al evento de los dos tenores acudieron los amigos que se cuentan con los dedos de una mano. Y el resultado fue que VOX en Valladolid capital creció nada. Y eso contando que protagonizan gobierno con el PP de Carnero.