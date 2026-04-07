Daniel ‘Cuatro rosas’

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Bajan revueltas las aguas en el PSOE de Castilla y León. No tuvo mejor ocurrencia el secretario de (des)Organización, también conocido por Daniel de la Rosa (Rosae), que ir a meter el cuezo en el avispero leonés en plena Semana Santa. Salió crucificado. Pero no como Cristo, en un madero. Como Barrabás, la cigüeña verás, en el imaginario cristiano. Dijo que el todavía socialista, aunque él no lo sepa, José Antonio Diez, es el mejor alcalde que puede tener León. Ni 24 horas tardó Cendón en desautorizar a De la Rosa, que no sabe si mata o espanta, con una somanta de hostias como no se recuerda por estos lares, y no bíblicas, contra el mandatario leonés y sus desmanes contra todo lo que sea el aparato, Sánchez incluido. De la Rosa, como un cordero en la célebre cinta de Jonathan Demme, se abrazó al silencio de los cofrades. Nada más se ha sabido de su inexplicable gira para darse a conocer y otras estupideces. Hizo parada y fonda, pero sin promoción ni convocatoria, en Valladolid, donde le observaron como la vaca cuando ve pasar el tren. Menos mal, porque hubiera sido capaz de aseverar, si le preguntan, que Jesús Julio Carnero es el mejor alcalde de que puede tener Valladolid. Sinceridad ante todo. Lo único que hizo bien, en su década prodigiosa de derrotas, Tudanca, burgalés como el otro, es no meter el hocico en los reinos de taifas de las federaciones provinciales. Y así flotó dos lustros ante la desidia existente en el provincial por las aspiraciones autonómicas. Aprendió de Julio Villarrubia que para mantenerse en el cargo y los billetes de las Cortes lo mejor es no hacer nada. El lugarteniente de Carlos Martínez sigue en prácticas. Dos veces ha ido a León y dos veces ha montado un incendio. Quiñones va a tener que reforzar el operativo ante el riesgo extremo que supone el de Burgos para sus propios camaradas. Atentos a León y el devenir del PSOE de la capital, porque De la Rosa no las cheira. Suena Gabinete Galigari: Cuatro rosas.