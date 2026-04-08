A Paco Vázquez se le pone cara...

Creado: Actualizado:

Al cielo no se llega deprisa, murmuran en comparencias públicas a goteo las cacofonías que emanan desde lo más profundo de Bambú, sede intelectual, espiritual y territorial de VOX, Abascales y sus senescales. Pero sin BMWs no hay paraíso, replican en silencio los 14 procuradores salidos de las urnas del 15-M, que ven como se diluyen sus sueños de subirse al cerro más alto del hemiciclo nacarado, ahora que Carlos Pollán se meterá en trámites para que Mañueco le alquile dependencias en el ala oeste del antiguo Colegio de la Asunción, donde por las noches todavía se escuchan lamentos de vicepresidentes pretéritos. Esa vicepresidencia está maldita y esconde horrores. El caso más paradigmático es Pertur, conocido por el sobrenombre de Igea. Al que el cargo dejó trasnochado, traspasado y ahora trasegado al mundanal ruido. Amargado ya venía de serie. Es decir, los 14 de VOX, al margen de los que resulten agraciados con una cartera en la no tan inminente coalición de gobierno, tendrán que contentarse con ver los toros desde la platea. No queremos sillones, dicen los de Bambú que van marcando el ritmo a diario a los de Génova, que siguen en un bucle interminable detrás de la linde. Menos sillones son también menos billetes. Y menos BMWs, ahora que llega la nueva temporada de primavera-verano de BMWs de las Cortes. Pollán se bajará del Serie 5 teutón para subirse a un Renault de fabricación casera. Un Espace Full Hybrid E-Tech. Bien chulo. Ese le va a hacer juego con el nuevo traje de vicepresidente. El que está a un paso del concesionario es el doctor Pedro Pascual, procurador único de Por Ávila, si acepta la generosidad de un PP rumboso para integrarse en la Mesa de Cortes, donde se rigen los tiempos del parlamento y los repartos de automovilísticos y otras prebendas. Al fiel escudero Paco Vázquez se le está poniendo cara de segunda autoridad de Castilla y León. Será el primero de su nombre, pero no el primero de Segovia.