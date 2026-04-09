Un convenio con mucho en juego para la automoción de Castilla y León

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Nuevo envite. Eso es lo que se vivirá desde hoy en Renault. Un nuevo episodio de la negociación de un convenio colectivo que es mucho más que un convenio. Supone sentar las bases de un futuro estable, como el pasado más reciente, para la multinacional de la automoción y para los miles de trabajadores que aglutina en la fábrica de Valladolid y en la palentina de Villamuriel de Cerrato.

Convenio colectivo que tras de sí lleva aparejado un plan industrial con nuevos modelos de vehículos para Valladolid y Palencia. Lo que da idea ya de la importancia del mismo. Pero, más allá de eso y de la competitividad, ese término del que tanto se habla en la economía, de sus fábricas, debe afianzarse y consolidarse aún más el futuro de unos trabajadores que vienen demostrando su valor productivo y, por qué no decirlo, su competitividad en un sector tan potente y tan decisivo para la economía castellana y leonesa, como es el de la automoción.

En el último encuentro la última última postura de la empresa pasaba por incrementar los salarios el IPC + un punto en 2026 y el IPC en 2027 y en 2028, además de una cantidad adicional consistente en un pago único ya este año, en el momento en que se produjera la firma del convenio colectivo. Los sindicatos, por su parte, pese a reconocer avances, dejaban claro que estos aún no eran suficientes para sellar un acuerdo. De esta forma y frente a los pequeños pasos adelante y a un acercamiento de posturas que observa, tanto por la empresa como por los representantes de los trabajadores, aún queda un camino por recorrer. Camino que deben hacerlo juntos empresa y sindicatos, con el único fin de llevarlo a buen puerto.

Y es que es mucho más que un simple convenio colectivo lo que está en juego. Lo que se juega es esa garantía de futuro para una industria vital para la economía de la Comunidad, no en vano el sector de la automoción es uno de los pilares del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad. El objetivo es claro, la estabilidad y el futuro de las fábricas de Renault en Castilla y León. Pero todo pasa porque todos ganen, la empresa y los trabajadores. Sólo así ganará también Castilla y León.