De sillones, BMW y otras prebendas

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Habemus nuevas Cortes. O, lo que es lo mismo, habemus nuevos inquilinos –82, uno más que en la legislatura pasada, venido desde Segovia– en el mausoleo que se asienta en la avenida Salamanca de la capital vallisoletana. Bien es cierto que nuevos, nuevos, lo que se dice nuevos no los son todos porque los hay hasta que tripiten. El caso es que el mausoleo ya vuelve a tener sentados sobre sus sillones, porque esto va de sillones, a 82 procuradores y procuradoras para los próximos cuatro años. Todos y todas juraron, mira que a mí de pequeño siempre me decían que no jurara que eso era pecado, o prometieron sus cargos.

Los hay, como los tres de la UPL, que lo hicieron por la autonomía de la región leonesa. Ya puestos, podían haber jurado o prometido por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero. Y no es que no estén en su derecho de defender que León tiene que derecho a tener autonomía que, a la vista de las que se conformaron y cómo se formaron, lo tiene más que muchas. Pero ese derecho no se defiende con este tipo de acciones que no pasan de ser para la galería y el prurito de quien las realiza.

Entre otras cosas porque parecen olvidar lo que se van a llevar estos cuatro años por sentarse en la sede de la autonomía de Castilla y León. A lo que se le añade el que parecen olvidar que antes de su juramento o promesa, el presidente de las Cortes ya había leído por lo que iban a jurar o prometer, por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. O, lo que es lo mismo, que juraron o prometieron cumplir el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, eso sí por la autonomía de la Región Leonesa. Pues hala, la próxima vez que lo hagan también por El Bierzo, que falta les hace si quieren crecer en León.

Y después están lo que van de ser lo más de lo más en lo que a honestidad política se refiere. Son aquellos que llevan toda la precampaña, la campaña y después del 15-M proclamando a los cuatro vientos que lo suyo no son los sillones, que lo suyo es la política y la acciones para mejorar la vida de la gente. Claro, por eso hace ahora cuatro años exigían la Presidencia de las Cortes y un puesto más en los más alto del hemiciclo para pactar. Y, ahora, a las primeras de cambio y ante el riesgo claro de quedarse sin ellos, van y se asientan en dos sillones de la Mesa, esos que llevan aparejado 105.000 euros de ala al año y BMW asignado. Por si no lo habían adivinado me estaba refiriendo a estos de VOX, que son los más dignos de los dignos, políticamente hablando, per que se les ven las costuras de su dignidad, política, a las primeras de cambio. Vaya por delante que esa representación en la Mesa de las Cortes les corresponde porque así lo querían los castellanos y leoneses con sus votos el 15-M. Pero, dicho esto, que no vayan de dignos, porque parece claro que esto de lo que va es de sillones, BMW y otras prebendas. Al tiempo.