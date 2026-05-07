Del hantavirus y Aldama

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Ha sido brotar Fernando Simón, sin Garfunkel, en medio del barullo del hantavirus, para decir que nada de nada y se ha armado la mundial. Estamos a un testimonio de otra ínclita, la doctora jubilada de la política, por obra y gracia del Twitter de Mañueco (¡cuántas alegrías nos ha brindado este hombre de verbo apacible!),Verónica Casado, otra eminencia, asegurando que lo de las mascarillas es una bobada para que el Mercadona quede desabastecido de agua, harina para hornear pan en casa, arroz, latas de atún y macarrones. La Casado, aspirante eterna a un plaza en la UVA por la jerola y los contubernios del rector saliente, fue también la culpable de que se esfumara el papel higiénico. Cada vez que aparecía para mayor honra de su propio ego, alguien avisaba: coged papel, porque os vais a cagar. Y de las mascarillas a Aldama, dama, de alta cuna, de baja cama, señor de su señor, conseguidor de un vividor. Sueña, por arte y magia de los tejemanejes fiscales, irse de rositas, con la inestimable colaboración del enano de la orquesta Mondragón, que ahora labora en Génova 13, en medio del aparato del PP del pobre Feijóo, que sale a tropiezo por semana. A los de Génova 13 los ponen a pasear por el desierto de Atacama, el más árido del planeta, y a los doscientos metros han pisado tres charcos. Todo el día chapoteando. Que te vote Txapote. ¿Qué se le habrá perdido al PP de Feijóo en el nido de Aldama? Un golfo en toda regla que anduvo de golferías pardas por Zamora, donde compró el equipo de fútbol, en cuyo palco Koldo arrinconaba al subdelegado gubernamental, y se codeaba con el diputado socialista de la zona, muy mejor amigo de Patxi López. Hay mañanas que aparecen por el hemiciclo, apresurados, recién aseados, que cualquiera diría, mirándoles a los ojos, que vienen de soldar o, lo que viene a ser lo mismo, les ha pillado la eléctrica, en plena noche toledana en el Madrid de Tito Berni. Menudas marimbas se meten, los gachós.