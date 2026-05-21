De Soria a Vigo, pocas luces

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El alcalde de Soria tiene la ocurrencia de estrenarse en el cargo visitando a su homólogo de Vigo, el más iluminado de los munícipes hispanos. Hasta aquí todo correcto. Cada uno decide perder el tiempo como quiere. Y el soriano, Javier Antón, siguiendo la senda de su antecesor, tiene pinta de programarse una buena gira peninsular, a falta de pasaporte internacional con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Todo correcto si no fuera porque el vigués Abel Caballero es el autor intelectual y jerárquico de la sustracción, tragaderas del presidente de la Renfe mediante, de las frecuencias ferroviarias en Zamora, Medina del Campo y Segovia. Hablaron de cosas para compartir y coger ideas Javier Antón. A ver si le da por poner puerto pesquero y bateas en el Duero, a orillas de la curva de ballesta, o así. De trenes no hablaron, los que le sobran a Caballero y los que le faltan a Soria. Vista la estrategia del encuentro, muchas luces no hay en la Alcaldía de Soria. El caso es que entre la gira por consistorios socialistas y el Senado poco va a pisar el de Soria por el suyo, a imagen y semejanza de su antecesor, que ahora está más en Soria que cuando estaba en Soria para no pisar las Cortes, que son las que le suministran la nómina de 104.000 euros. Por si había dudas, la elección de Antón por Carlos Martínez, saltándose doce ediles, deja patente que no se hizo porque el nuevo mandatario sea el lápiz más afilado del estuche. Visto el grado de ocurrencias que bulle en la alcaldía de Soria lo siguiente bien podía ser un encuentro con el mandatario leonés, José Antonio Diez, socialista del PSOE, pero no de Sánchez y Zapatero, que también tiene tren, como el de Vigo, pero no tiene tranvía, como la canción. Con este trasiego esperamos a que Pedro Herrero, para el cual Soria es un arrabal y se puede permitir alcalde a tiempo parcial, bautice al regidor B y C de Soria. Y cuidado no te venga la D, dice mientras se coloca la merienda con la mano izquierda.