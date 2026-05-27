El diésel, la UDEF y Zapatero

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No cabe un puñetero jeta más en este país, en el que los gasolineros se llevan la palma entre la ralea de especuladores a mansalva que nos meten mano a la cartera a diario. Los precios del petróleo se desploman, el gobierno sanchista ha aplicado una rebaja de más de la mitad del IVA, pero el precio del diésel sigue treinta y pico céntimos más caro que cuando empezó el conflicto, y eso que, todavía, sigue siendo el mismo crudo cosechado a coste prebélico. Lo de Zapatero es un chiste de poca monta al lado del atraco surtidor en mano que nos están metiendo. Y todavía se juntaron el otro día en la Camarilla para pedir que sean nuestros impuestos, los que se usan para las escuelas, los ambulatorios y la dependencia, los que amortigüen la bajada mientras los gasolineros, que son los palanganeros de los petroleros, se llenan la buchaca con la misma facilidad que las hijas de ZP facturaban maquetaciones de páginas al precio del lúpulo. Déjese el magistrado Calama de hacer el calamar con los trajines y trapicheos del socialista Zapatero y ocúpese de lo importante. Despliegue a la UDEF en las sedes de las petroleras y a la UCO en las gasolineras si quiere apuntarse un desfalco en toda regla. ¿A qué esperan para poner el diésel a los precios de antes de la guerra? Como mínimo. O nos van a contar la milonga esa, que ya nos contaron con lo de Ucrania, de que hay que esperar tres meses para armonizar el mercado entre lo comprado y lo distribuido. Porque no esperaron ni un día desde que Trump metió el primer pepinazo para inyectarle los aditivos inflacionistas al mismo carburante que tenían en los depósitos el día antes y que, por tanto, no había sufrido los efectos de los costes del estrecho de Ormuz y otras gaitas sanabresas. Esto nos recuerda a cuando los súper triplicaron el precio del aceite de girasol de los lineales y le endosaron el crimen y castigo a Ucrania. En las gasolineras tenía que estar la guardia civil esposando surtidores, mangueras y propietarios.