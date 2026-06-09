Turrado (ASAJA) es mi pastor

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ruge la parte más ultramontana de ASAJA tras las verdades de Turrado, las diga Agamenón o su porquero. Serán jóvenes agricultores, a decir de sus siglas, pero bien podrían camuflarse en la junta directiva de Florentino El Invencible. Rugen los de la banderita en la muñeca, la gomina en las nieves del tiempo que platearon su sien, indisimuladas por chorreantes dosis de Grecian 2000. Repudian a los morenos y otros magrebíes, pero bien que se nutren de negrines para apañar las cosechas, no se vayan a manchar la mano, ahora que los señoritos son campesinos de tomo y lomo, chaleco verde, visera de cuadro inglés y Skechers azules. Hasta en el vestir son horteras, no sólo en el hablar, los fachos. Turrado, leonés bragado, sin banderitas a la muñeca ha puesto negro sobre blanco la necesidad que tenemos de los negros, de los amarillos, de los blancos del este, de los tiznados del ecuador. Lo que viene a ser el bendito crisol de la inmigración. Esos que labran el campo, curten las gavias, esquilan ovejas, recolectan peras y manzanas a cambio de una paguita, más bien escasa. Y todo a decir de la veraz realidad de Turrado porque los oriundos y otros patriotas no son muy prioritarios a la hora de doblar el lomo. Una cosa es predicar y otra dar trigo. Turrado es más del trigal que de las azoteas de los púlpitos. Más Turrados y menos turras, debería rezar el eslogan de Asaja. Si la verdad escuece, que el ungüento empieza a curar y hacen falta más dosis de Turrado y realidad para el despertar del campo del sueño patriota en el que se les ha ofuscado el John Deere. De la ideología ni se come ni se labra. Por eso resulta insultante escuchar a un manifestante agrario amenazar a los ciudadanos, que son los que sostienen el tinglado y la cesta de la compra con el sudor de sus sueldos, con que les van a subir los alimentos si no se solidarizan con ellos. Le parece poca solidaridad la inflación que asumimos en el ticket del Carrefour. Turrado es mi pastor, nada me falta.