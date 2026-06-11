Mañueco sale más fortalecido de la investidura por méritos propios

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Salió erguido y más fortalecido si cabe Alfonso Fernández Mañueco de su tercera investidura, por méritos propios. Más de lo que iba con el respaldo de las urnas. Dispuesto a no rehuir un quite, nada más empezar, lo primero que hizo es sacar al centro de la arena lo de la prioridad nacional, para explicar que, más allá del enunciado (hay partidos que se sustentan sólo en enunciados, para disimular sus escasas ganas de trabajar y gobernar), no hay riesgo ni alboroto que distraiga su determinación de cumplir la legalidad y aplicar eso que siempre se llamó en tiempos empadronamiento y ahora se denomina arraigo para determinadas ayudas, ya seas de casa o de fuera, como todo hijo de vecino. Mensaje desacomplejado para la oposición, cuya intención es vivir medio mandato de este mantra y el otro medio de no hacer nada. Pero también metalenguaje para sus repetidos socios de gobierno: la ley y el orden es la que nos iguala a todos y la que nos ampara a todos, y lo demás son mamarrachadas ideológicas e ideología dramatizada. Dejó la prioridad nacional vista para sentencia. Porque la puerta de los gobiernos se abre para dentro, pero también para fuera. Lo sabe VOX, como lo supo antes Ciudadanos. Pero además, contra todo pronóstico, Mañueco no acudió esta vez en modo estrictamente institucional y pusilánime, con ánimo conciliador. Puso en su sitio sin contemplaciones a Carlos Martínez. Aviso a navegantes por si la intención del líder socialista es venirse arriba e instalarse permanentemente en el insulto como único elemento de oposición, que es lo que ha prodigado hasta ahora. Y no está para muchos trotes el PSOE de Carlos Martínez, que es el mismo de Leire Díez, Ábalos, Cerdán... y todas las cloacas y corrupciones que conocemos y las que están en ciernes en la UCO. Hasta el propio líder socialista se quedó tan descolocado que tuvo que ampararse en VOX y su conocido gurruño para contraatacar a Mañueco. Mal asunto que el argumento de oposición del PSOE se lo tenga que brindar VOX con aquella soberbia sobreactuación de David Hierro en el debate sobre política general. Mal asunto y escasez de ideas. Y con ese segundo golpe de efecto, Mañueco se granjeó indirectamente un tercero, evidenciar que después de más de un año el sucesor de Tudanca sigue instalado en el tudanquismo, que es la inacción y la haraganería hecha política, y que todavía ni vislumbra un modelo de comunidad, más allá de lugares comunes y un tremendo desconocimiento de Castilla y León con el que Mañueco lo ha dejado contra las cuerdas. Y el mandato acaba de empezar. A ver si al PSOE le da por trabajar después de 11 años prodigiosos viviendo del cuento y los sueldazos de Cortes.