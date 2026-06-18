El lado oscuro de las Cortes CyL

Creado: Actualizado:

Hay que tener mucho cuajo para perpetrar según qué cosas. Y el que fuera letrado mayor de las Cortes, Marcos Herrero, venido a menos, y sus compinches lo tienen. Carecen de pudor y de escrúpulos. Y esa imprudencia con la que se manejan les ha llevado a pedir amparo a la Mesa de las Cortes contra este periódico por publicar informaciones veraces sobre la golfería que campa a sus anchas por el parlamento, la casa de todos, incluso los que repudian las medallas, pero no los billetes. Como Ábalos. Pero como son sibilinos y van por detrás, lo han hecho por mail, no por registro, que es el conducto oficial. Así como en plan sutil y sugerente amenaza. Van arreglados. Cuentan con el silencio cómplice de los integrantes del arco de la Mesa (PP, PSOE y VOX). Mantener el encubrimiento es la ruina de la política, como lo ha sido en la Iglesia con la pertinaz pederastia. Las Cortes tienen que poner fin de una vez por todas a ese gobierno en la sombra cancerígeno para la institución. El lado oscuro de la Estrella de la Muerte saldrá de las sombras. Triunfará la luz y la información. Amparo tenían que haber pedido los muy desahogados para la compañera que denunció por acoso al secretario general de las Cortes, cargo que recae en el mismo que era letrado mayor. Pero las componendas y otros tribunales laborales bien remunerados oficiaron el silencio. No les da vergüenza ni a ellos ni a los políticos que nada menos que las Cortes, de donde emanan leyes y sermones, carezca de un protocolo antiacoso a estas alturas de la democracia. Del PSOE no esperen nada de nada. Hace meses chalaneaba con los de VOX en pasillos y despachos para darle pellizcos a Mañueco. Cambiarán las tornas, con la indecencia socialista intacta. Pueden pedir amparo al Papa o al Dalai Lama. El periodismo es lo que mejor funciona en este país. Es la antesala de la UCO y los prolegómenos de Soto del Real. Que pregunten a Zapatero, menuda joya. Seguiremos informando.