Vienen las hormiguitas

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Al PSOE, de un tiempo a esta parte, siempre le pilla el toro de la corrupción y la golfería, por lo que sea. Y especialmente al PSOE de Castilla y León, volteado en varias ocasiones en la plaza orgánica por sus amistades peligrosas con los morlacos Ábalos, Cerdán y ahora Zapatero. Acabarán tronchándose la columna. Eso será en las urnas del pueblo, que es quien más ordena. También le acabará pillando el toro en las Cortes de Castilla y León a consecuencia de ese vicio de mirar para otro lado a ver la paja ajena. La Fiscalía Anticorrupción es como las hormiguitas. Trabaja en silencio, con discreción, con tenacidad, con ahínco hasta acabar su trabajo. Y, de repente, de la noche a la mañana, salta un sumario de Dios te ampare. Y lo que era fango para el sanchismo se convierte en un auto el auto purificador que igual te manda un número dos a la pavera que te deja en penumbra el faro moral, con las hijas imputadas y la mujer en capilla. El periodismo de este país es lo más sano del engranaje democrático. Va unos cuantos meses por delante de la UCO y del juzgado. La Fiscalía Anticorrupción sólo tiene que seguir el rastro de miguitas informativas de los medios para abrir brecha. Despacito. Anticorrupción y la Justicia son también como los bueyes del páramo, que cogen el surco y no lo dejan. Van lentos, pero siempre llegan al final. A qué esperan los socialistas para coger el surco de las Cortes y poner distancia de por medio, al menos por una vez, antes de volver a ser corneados por encubrimiento pasivo. Una auditoría política. La idea no es original. Está en el pacto PP y VOX. Revisar la presumible contratación, los cines al aire libre en fracciones contractuales, o el dispendio de gasto de dietas, que es una parte esencial del oscurantismo por el que transitaban los BMWs. Dietas y cobros. No hay que ser auditor. Solo echar la cuenta de la vieja e hilvanar con el calendario. La ignorancia en política es el encubrimiento en la diócesis. Vienen las hormiguitas.