La prisas en el PP no son buenas

Creado: Actualizado:

Las prisas no son buenas consejeras. Ni para elegir candidatos municipales. Alguien debería advertírselo a Feijóo, que anda trastabillado a diario, ya sea por absentismo u otros menesteres. A la vista de que Tellado, que es dueño y señor de Génova, tiene el ritmo de Teo García Egea, pero no escupe titos de aceituna como el murciano. Ahora el PP de Castilla y León anda a pijo sacado poniendo candidaturas a la carrera para llegar con nueve rostros, los de la capitales de nueve provincias, una comunidad, al sábado de Santiago para la foto con Feijóo, y cierra España. Nadie entiende estas prisas en todo el orbe ‘popular’. El PP de Mañueco tendrá que hacer de tripas corazón y de su capa un sayo para alicatar rostros electorales para cinco capitales sin pensárselo: Ávila, Soria, Palencia, Zamora y León. En las otras cuatro repetirán los alcaldes (Salamanca, Segovia y Valladolid) y la alcaldesa (Burgos). El Génova de Tellado no entiende que el PP siempre ha construido sus mayorías nacionales desde los cimientos municipales. Sólo hay que revisar la reciente historia democrática. Las municipales serán en mayo venidero. Y las generales en el octubre siguiente, con Pedro Sánchez estirando el chicle del mandato hasta el límite. De esta forma, el PP perderá oportunidades por el apretón que le ha dado a Génova, no se sabe si a Tellado y a Feijóo, o vaya usted a saber, que andan todos muy sueltos, y no de vientre. En León no irá la portavoz parlamentaria, Esther Muñoz. Como tampoco lo hará en Zamora su homóloga en las Cortes de Castilla y León, Leticia García. Mañueco y Tellado argumentan en sintonía orgánica. Sólo que las razones de Mañueco además tienen tanta solidez como solvencia le ha otorgado la última ronda de comicios, donde sólo él ha salido victorioso de cabo a rabo. Quedan tres días para sacarse cinco candidatos de la chistera y aliviar tensiones innecesarias. Para no contentar a nadie, a parte de a los que les ha venido bien el apretón para quitarse de en medio.