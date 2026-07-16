VOX desaprovecha sabiduría

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La política se está convirtiendo en un lugar para la desolación. El único procurador de los 12 de VOX de 2022 que se quedó fuera del parlamento, Miguel Suárez Arca, no ha acabado encontrando más acomodo que bajo la Mesa de las Cortes de Castilla y León, a orillas de la Vicepresidencia del siempre conciliador Carlos Menéndez. Un puesto de asesor con su consiguiente paguita le ha endosado los de Bambú, en su crueldad infinita, a Arca, que bien podía aspirar a ser senador autonómico, como en otros pactos extremeños o aragoneses. O si me apuran director de Patrimonio en la consejería de Alberto Díaz Pico. Mismamente. Son unos inmisericordes los mayores de Bambú. Además de unos derrochones y un tanto excesivos. Desaprovechar tanto conocimiento, tanta sabiduría y tanto apostolado político como podía obrar Arca desde cualquier atril, escaño o atalaya que se le ponga por delante. Inexplicable, desperdiciar así a alguien que lo sabe todo, de todo, pero todo y todo. No llega a ser lo más vomitivo del todo, pero da arcadas. Por eso no se entiende que se desestime tanto capital político a la ligera por el mero hecho de que los de Bambú, y los que no son del mismo Bambú, estén hasta el mismísimo moño de semejante faro de sabiduría de occidente. Y lo despachan con una paguita, como si fuera un mena o así. Aunque la paguita no es de mena ni moro. Estas de Cortes de Castilla y León, donde ni se ficha ni se va, como los socialistas, es de las de 50.000. El escalafón de paguitas de Cortes tiene varios niveles, que además se pueden escalar en función de la afinidad o filiación. Y a eso se añaden los sueldos encubiertos que dispensan todos los partidos. Por cierto, el que se ha destapado como un consejero con determinación y arrojo es Joaquín Pino, empezando por intentar ordenar el gallinero que heredó con la enfermedad de Newcastle. Pero eso es harina de otro costal. Hoy merecía la pena una oda al arca de la sabiduría.