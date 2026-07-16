Transportes no necesita excusas para retrasar la apertura de la A-11

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La autovía del Duero, la A-11, es un anhelo histórico de esta comunidad. Este periódico lleva denunciando los constantes e indecentes retrasos de los dos tramos de Valladolid que empezaron con José Luis Ábalos. Siguen en obras y eso que ya han llovido, incluso sentencias judiciales. Hay la oportunidad de abrir de forma inmediata 31 de los 34 kilómetros del trazado y sacar gran parte del tráfico que hoy transita por el mortífero trayecto de la N-122, un asfalto de luto y sangre. Van 6 muertos este año en el tramo de la N-122 que se puede desdoblar en unos pocos días en autovía. Transportes no necesita excusas para retrasar la apertura de los tramos de la A-11 en Valladolid. Se vale por sí solo. Lleva ya tres años de retraso. Pero el PP se ha sincronizado en la Diputación de Valladolid y la Junta para intentar torpedear el asunto, como si con eso fuesen a molestar al ministro Oscar Puente, que si no corta la cinta en julio la cortará en noviembre, lo cual no dejará de ser otra indecencia tratándose de una obra que era para tres años y va para siete, tres ministros mediante. Argumentan ahora, cuando se les han visto las costuras a ambas instituciones gobernadas por el PP, que es una cuestión de seguridad. Cuestión de seguridad es poner fin al criminal trayecto de la N-122. Dicen que esperan informes y que tienen que hacerlos para fijar la apertura, ahora de 31 kilómetros en sentido Valladolid y de 26 en sentido Soria. Es vergonzoso que el PP en la Junta y la Diputación se escuden en la burocracia para tratar de justificar su intención de no dejar abrir ese buen puñado de kilómetros, precisamente ahora que se intensifica más el tráfico con el verano. Si el Ministerio de Transportes está dispuestos a abrirla no se puede esperar ni un día más. Lo que tiene que hacer la Diputación, con Conrado Íscar a la cabeza, y la Consejería de Movilidad, con Cristina Sanchidrián recién estrenada, es poner a los técnicos a trabajar. Y dejarse de excusas de malos pagadores. Para avalar la seguridad está la DGT, que será la que imponga las medidas necesarias al ministerio para los accesos en ambos sentidos. Lo de la víspera de la vendimia a la que alude el organismo de Conrado Íscar es propio del camarote de los hermanos Marx. La vendimia será en septiembre y octubre. La Diputación, tan emperrada en la milla de oro, ¿no se ha enterado todavía que la vendimia también afecta, y de forma intensa, al único trazado actual, al de la N-122? Siempre fluirá mejor el tráfico con dos trazados al mismo tiempo, aunque lo ideal sea abrir ambos tramos completos de una puñetera vez. Deberían dejar de escuchar los susurros de determinados bodegueros. Sólo confiemos en que en este tiempo en el que Junta y Diputación se enrocan en la burocracia no tengamos que rezar por ninguna otra tragedia en la N-122. La urgencia de esta obra está hasta en el pacto de gobierno de PP y VOX.