Pilar Pérez Soler Soria

Hay bastantes posibilidades de que usted esté leyendo estas líneas en su teléfono móvil. Y es igual igual de factible que la primera persona que encuentre cuando salga del portal de su casa vaya hablando por móvil. Así, la frase de que el móvil es una extensión de nosotros mismos puede que no sea una exageración. El número de dispositivos va en aumento en todo el planeta y Soria no es una excepción. En dos años, la provincia contabiliza 3.128 nuevos teléfonos móviles, con un incremento que supera el 4% de aparatos. El último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra el número de dispositivos móviles en 78.786, correspondientes al año 2021, frente a los 75.658 que había en 2019, lo que significa un aumento del 4,13%.

¿Llegará el día en que el teléfono fijo pase a ser una reliquia? Es pronto para aventurarlo, pero de lo que no cabe duda es de su paulatino declive. Así lo constatan las estadísticas de Competencia sobre la telefonía fija. En 2021 -último año que recogen-, la provincia tenía 38.838 teléfonos fijos, frente a los 40.320 de 2019. Por el camino de esos dos años, los sorianos se han desprendido de 1.482 líneas de telefonía fija que se han dado de baja.

La caída ha sido del 3,67% y, según las cifras de la CNMC es más pronunciada ahora, toda vez que en doce años, de 2007 a 2019, la pérdida de líneas de telefonía fija en la provincia de Soria no llegó a las 5.000 y ahora en dos años rozan las 1.500.

Por lo que respecta a la banda ancha, en una de las provincias con más zonas de sombra a la hora de navegar por Internet, su evolución oscila en función de la tecnología que tenga esa banda ancha. Así, la banda por cable de cobre telefónico (xDSL) pierde enteros, frente a la fibra (FTTH) que en estos dos años ha experimentado un crecimiento significativo.

De todos los servicios de telefonía es precisamente la banda ancha con fibra el que mayor despegue ha experimentado. Hay que tener en cuenta que hace 16 años no había banda ancha por FTTH como así se refleja en la estadística de la CNMC, en que el mapa en 2007 aparece todo en negro. En 2021, Soria registraba 22.000 FTTH (según sus siglas en inglés -fiber to the home- fibra óptica al hogar), frente a las 16.272 dos años atrás, lo que supone un incremento del 35,2%, y que en el año 2007 no había ninguna, según Competencia.

Esta tecnología se basa en la utilización de cables de fibra óptica y sistemas de distribución ópticos adaptados a esta tecnología para distribuir servicios avanzados.

Por lo que atañe al xDSL el bajón es constante. De las pocas más de 7.000 que había en 2019, hay una caída de casi 3.000 líneas dos años más tarde, toda vez que en 2021 se contabilizan 4.156. El bajón es de 41,35%, según se desprende de las cifras de la estadística de la CNMC.

El citado informe recoge la evolución de las cuatro líneas de banda ancha fija existentes. Además de las dos citadas, la de HFC (con 2.432 clientes en 2021 tras una pérdida de más de 900) y la que engloba como líneas con otras tecnologías (con 1.782 y una mínima evolución: solo 141 más). Teniendo en cuenta todos los tipos de líneas, la provincia de Soria contabilizó 30.370 líneas de banda ancha fija, con 2.006 más que dos años antes toda vez que en 2019 había 28.364. Ello significa un aumento del 7%.

Las estadísticas recogen también los accesos a la televisión de pago que, tras un año en ascenso, ahora han sufrido un frenazo. El dato más reciente que se dispone revela que en la provincia había 11.550 accesos a la tele de pago, frente a los 12.477 contabilizados en el año 2019. Son, pues, 927 menos y un descenso porcentual de 7,4%.