El verano de Soria, entre paréntesis. Un viernes de agosto sin llegar a 20 grados

Antonio Carrillo Soria

El tiempo en Soria abre este viernes un paréntesis. El calendario dirá que es cuatro de agosto, pero los termómetros remitirán al otoño. No se llegará al frío, pero desde luego no serán valores normales de verano. En la capital, por ejemplo, no se pasará de 22 grados a mediodía y en la noche del viernes al sábado la temperatura mínima se quedará en siete grados. Y eso que es los puntos cálidos.

No obstante, el tiempo en Soria oscila bastante por zonas y hay algunas que 'asustan' para estas fechas según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Montenegro de Cameros parece llevarse la palma al alcanzar una temperatura 'tope' de 16 grados. En San Pedro Manrique se espera una máxima de 18 grados y en Vinuesa, de 19. Para subir a un punto tan turístico como la Laguna Negra en pleno agosto hará falta chaqueta. En Almazán se repetirá el dato de la capital con 22 y en El Burgo de Osma se alcanzarán 23.

San Pedro bajará a los cinco grados en la madrugada del sábado y el lunes y Vinuesa se quedará a seis en la primera de las jornadas. Montenegro de Cameros también se mantendrá a pocos grados de la helada y amanecerá fresco. En el resto de la provincia se rondarán los siete grados, que tampoco son muchos.

Por la mañana del viernes se esperan algunas nubes con fuertes precipitaciones en la franja norte pero sin apenas probabilidad de lluvia en el centro y el sur, siempre según la Aemet. A partir de las 12.00 horas se despejarán los cielos y Soria disfrutará de ese azul intenso que caracteriza a la provincia... por momentos con manga larga.

La situación se revertirá ya desde el fin de semana. Aunque las madrugadas seguirán siendo frías, las máximas regresarán a valores próximos a los 30 grados a partir del lunes en los puntos más cálidos y del martes de forma ya generalizada. De hecho, para el viernes de la semana que viene la Aemet apunta valores cercanos a los récords de calor. Hasta entonces habrá una tregua otoñal aunque dure poco más de un día.