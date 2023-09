«La mujer es reina y soberana de su casa, el marido es rey y soberano del patrimonio»

José Ángel Campillo Soria

Una Soria llena de precauciones para eludir males en los procesos clave de la vida, de una religiosidad popular que abraza supersticiones, a veces con trazos dignos de Apuleyo. «Gente sencilla» la de «casi la totalidad de la provincia», arraigada en la familia y sus rangos, un mundo material precario en el que la salud está casi huérfana del auxilio de la ciencia, con un vecindario muy presente en los momentos de paso y una rígida división de papeles entre hombres y mujeres. Es lo que, a grandes rasgos, presentan para Soria las respuestas a la Encuesta del Ateneo de Madrid, una magna indagación de las costumbres españolas sobre la concepción, el alumbramiento, los casamientos y defunciones en la España de comienzos del siglo XX (1901-1902). De su corresponsal sobre Soria, Santiago García, la publicación del Ministerio de Cultura, que se puede consultar en internet, no ha podido aportar ningún dato sobre su identidad.

Él quizá carga un poco la mano en descripciones y generalizaciones, recreando incluso amonestaciones y tratos, aportando detalles en ocasiones espeluznantes. Y tiene la pretensión de unificar a la provincia entera, sin señalar pueblos y pasando por alto la diversidad de comarcas. Pero es un conjunto plagado de detalles de un estado social humilde y estático que la modernidad aún tardaría en arrinconar, donde brillan dilemas y pormenores de humanidad permanente. Así, el hijo «ilegítimo», según los términos de entonces, puede acabar en la inclusa. Aunque «si lo cría la madre, más o menos tarde se les tiene el mismo cariño y afecto por sus parientes, como si fueran legítimos».

La jerarquía y papeles en el matrimonio son claros. «La mujer es la reina y soberana de su casa, así como el marido es el rey y soberano del patrimonio». Aunque el hombre «entrega a la mujer cuanto gana y tiene y las dejan en la más plena y completa voluntad», las tareas de la esposa «son las propias del arreglo y dirección de la casa». Puede ayudar en el campo, pero «los hijos siempre están al cuidado de la madre, que los enseña la doctrina y procura no falten a la escuela». El padre «sólo tiene el alto dominio», que ejerce «rara vez» corrigiendo a los hijos, que por lo demás suelen ser «dóciles y tienen a sus padres verdadero afecto y temor filial».

La 'bruja', siempre "mujer, pobre y sucia", nunca "rica"

Tener hijos parece una preocupación constante. La infecundidad se atribuye a la mujer y ni se plantea que la esterilidad pueda ser masculina. Como remedio, están los agentes tradicionales y nublados, las «brujas», con el temor acuciante tras el parto del «mal de ojo». En estos puntos se percibe la cara tenebrosa que secularmente se achaca a ciertas mujeres. Salvando, eso sí, las conveniencias y clases. «Creencia muy arraigada», las brujas son «hechiceras y gitanas» y lo mismo recetan hierbas, pócimas (agua mezclada con «orines de un animal en menstruación») y misas para concebir que son ambivalentes, al causar las maldiciones.

«El tipo de bruja es siempre el de la mujer vieja, pobre y sucia; jamás se da ese nombre a la mujer rica y bien conservada», señala el corresponsal en la recopilación de la web, que ha dirigido José Luis Mingote Calderón, con las fichas transcritas por el equipo de Antonio Limón Delgado y Eulalia Castellote Herrero. El cronista recuerda que «hay que tenerla contenta» con regalos y no ofenderla y «lo mismo sucede con las gitanas». Como desde tiempos antiquísimos, ante la maldición infantil son eficaces los talismanes en su cuello, «cuernecitos de marfil» o «un ajo envuelto en un trapo del que huyen las brujas y las culebras». En su caso, «los santos Evangelios».

Una de las fichas con referencias de la provincia.

La gestante puede acudir a la ermita, evitará «hacer excesos en las comidas» y consumir ensalada «lo menos posible». Tras el parto, la mujer sigue encerrada en su casa «hasta que va a la misa de purificación y durante ella permanece de rodillas en la sepultura de la familia, con una vela encendida». Tales sepulcros, por cierto, han tenido antes una función en su boda. En la ceremonia, «las mujeres ocupan, incluso la novia, las respectivas sepulturas de sus familias, donde encienden cirios y cerillas». Son más propicios los tiempos de lluvia para concebir, indica el corresponsal, apuntando a otra correspondencia mágica. Los vaticinios hacen creer que si el feto «se carga al lado derecho» será niño y que será niña si «una raspa de sardina» echada al fuego «se quema sin saltar».

"Adiós, alegría de mis ojos"

Las creencias más o menos paganas desaparecen en la preparación de la muerte y los ritos funerarios. La ortodoxia prima en estos trances y «antes que el enfermo entre en agonía se le administran los santos sacramentos», anunciados por las campanas de la iglesia. Agua bendita, imágenes de la Virgen o San José y velas presiden el tránsito y una «crucecita de cera» se colocará en las manos de la persona ya fallecida.

Funeral y misa de difuntos se celebran al día siguiente del sepelio. Este ha supuesto un cortejo desde el domicilio al cementerio, sin que las familiares más próximas («madre, mujer o hermanas») lo acompañen. Se despiden, eso sí, con frases que el corresponsal estereotipa: «Adiós, alegría de mis ojos» y clamores tales.

El acompañamiento de los vecinos se hace ver en estricto orden. Niños primero, luego el «féretro llevado a hombros» por los cercanos (aunque lo ordinario son las andas de la parroquia), a continuación el clérigo y los cofrades si fuera el caso y, cerrando, los restantes. Para el funeral, «pocos son los que no dejan un novenario de misas cantadas».

Para acabar con lo relativo a unos difuntos que han sido amortajados con «hábito» o «ropas de su uso», el corresponsal ofrece una nota sobre el «temor y veneración» de los camposantos. Al pasar, «sobre todo si es de noche», reza y se santigua la gente. «Si entonces se mira al centro se cree ver algún ánima que anda vagando», afirma, posiblemente más literario que descriptivo.

El fallecido ha dejado sus asuntos materiales cerrados. «Es poco frecuente» que alguien muera sin testar, si bien sólo los ricos lo hacen mediante notario. El resto, «ante cinco testigos». El desvelo por lo material ante el paso a la otra vida es reflejo de las negociaciones para el casamiento. Las capitulaciones se verifican «una noche en casa de los padres de la novia». La ‘junta' para el casorio está compuesta por «los padres, padrinos, parientes próximos y algún íntimo de la familia».

"Una capa de paño de Riaza"

Y «con cierta solemnidad, actuando de notario, el secretario del ayuntamiento, sacristán o maestro o algún otro que se las eche de abogadillo de secano». Se echa de ver aquí cierta superioridad del que escribe o, al menos, una reivindicación ante los miembros del Ateneo de que él es urbano. El concierto que refiere va dramatizado. La novia contesta «ruborizada» con un «bueno» a si quiere casarse con el otro y entonces se dan «las manos». Esto no significa que se haya cerrado el contrato, pues ahora viene el regateo de lo que «cada padre ha de dar a sus hijos» y si esto no resulta «se rompen los convenios» y las partes quedan «en libertad de adquirir nuevas relaciones».

Documento sobre los 'hijos ilegítimos'.

Uno ofrece, el otro sopesa, a ambos les parece poco, las excusas son «que los tiempos están malos, que tiene otros hijos a quien casar». Sucede que «el regateo casi se convierte en disputa». Pero algún mediador tercia y «mediante una tierra de poco valor ambas partes se quietan y convienen». Encima, hay que hacer regalos. El de ella a él «una capa de paño de Riaza, un sombrero y alguna vez una faja, chaleco u otra prenda de vestir». Él da a ella «el traje de merino negro, la mantilla y zapatos». Y con estas galas, fijada la fecha de la boda, irán a la ceremonia.

La iglesia es el escenario natural de la boda, pero lo asombroso puede haber influido en el encuentro. Aquí entran los encantamientos en torno a la señalada noche de San Juan.

Vaticinios y costumbres de boda

«La víspera de San Juan, a punto de medianoche, las muchachas casaderas echan en un vaso un huevo, esperando atentas oír el nombre querido del que mitigue sus penas», expresa el corresponsal. Pero si ha perdido la virginidad, al «aislamiento de las demás jóvenes» se suma el «obstáculo insuperable para casarse y si lo consiguen es descendiendo de condición».

Por lo demás, el «afán de lucro de las familias» determina a las posibles parejas, que han podido mostrar, entre veladamente y a las claras, su amor, al emparejarse en un baile público.

Comunidades pequeñas, los pueblos prolongan la fiesta nupcial. Dura dos días, salvando las obligaciones del sustento. Por eso «se eligen los días de fiesta y las épocas más frecuentes son o antes de empezar la recolección de la sementera o inmediatamente después de terminada». En el segundo los invitados regresan a misa y lo demás de la jornada la «pasan comiendo y bailando» como en la precedente. Esta, por su parte, tiene en la iglesia su centro por partida doble.

Primero los novios acuden a confesarse, «vestidos con el traje de fiesta pero no con el que han de ostentar en la boda». Luego «se vuelven a sus respectivas casas a mudarse», para juntarse después en el domicilio donde serán el convite y fiesta.

Allí se despliega todo un ritual de autoridad y buenos auspicios. Ante las familias, padrinos e invitados, «colocan en el portal una manta y sobre ella se arrodillan los novios y son bendecidos por el abuelo o padre más anciano», siguiendo una fórmula trinitaria. Hay «gaitero y tamborilero», quienes encabezan el cortejo al templo. Los papeles masculino y femenino se desdoblan claramente en este desfile: primero ellos y después ellas.

La vuelta tras la ceremonia «a la puerta de la iglesia» sigue el mismo orden, incluidos los padrinos, elegidos por los cabezas de familia entre «algún matrimonio pudiente» próximo. Vivos y muertos se han entrelazado, pues a la ratificación de voluntades ante testigos se han agregado «responsos solemnes» en las sepulturas de los antepasados.

Cencerradas y raptos

División por sexos en las presencias públicas y señalamiento por edad o, al menos, por experiencia o estado, están presentes según cómo sea la pareja. Es decir, el relator distingue entre primeras nupcias de mozos y la viudedad abandonada con un nuevo enlace. Entran aquí las temidas cencerradas que, atendiendo a la descripción, debían de ser un auténtico tormento.

Si viudo o viuda se casa o los dos lo son, la «fenomenal cencerrada» comienza por la noche, sigue al salir hacia la iglesia y continúa a la vuelta «prolongándose algún tiempo más». Los medios de este señalamiento no son agradables y vienen a significar menosprecio o descontento.

'De las bodas suelen salir arreglados...'

«Los instrumentos son los cencerros, cuernos, latas de petróleo, almireces, además la indispensable bota vieja, cuyo pez arde, colocada en lo alto de un palo y el significativo puchero figurando un incensario lleno de porquerías», enumera Santiago García sobre unos elementos que bien podrían figurar entre los instrumentos de algún ensalmo.

Por el contrario, los recién casados 'comunes' han sido despertados por la ronda del gaitero al día siguiente de la boda. Como mozos, tal vez hayan tenido que soportar la amable simulación de un «rapto» el día de antes por sus conocidos. Se practica en «algunos pueblos», al salir del sagrado y tras las felicitaciones.

«Cogen los unos al novio y las otras a la novia a la muletilla» [aparentemente, de las axilas] «y los llevan a la tienda o taberna, donde ella convida a sus antiguas compañeras a dulces y él a sus amigos a vino», describe el informante.

Gestantes con cebollas, vino para el recién nacido

Compromiso acordado ante mediadores, amonestaciones públicas en misa, compañía del pueblo en la boda y los funerales. Los bautizos tienen también muchos ojos para que la comunidad quede cierta de la incorporación a la Iglesia, alegría compartida aparte. Es, por ejemplo, la de los niños. Una «nube de chiquillos» acompaña al séquito de los padrinos a mediodía, «más una joven que lleva una jarrita de agua y una toalla». Su asistencia tiene algo de interesado, pues al regreso gritarán ante la casa «¡aquí! ¡aquí!» para que del balcón lluevan «castañas, nueces, higos» de manos de la madrina. Y si son «rumbosos» los de allí, «algunos céntimos». Dentro, los chavales de la familia se igualan con los ancianos en el agasajo de «bizcochos y vino».

Este detalle habla de una relación del alcohol con los menores tasada por las ocasiones, pero aceptada socialmente. No hay problema en administrarlo al recién nacido, mezclado con aguamiel, «que les prueba perfectamente». Una costumbre dietética que en el caso de la madre recién parida tiene en el «chocolate y el caldo» el sustento del primer día. Al siguiente «ya se le permite un sopicaldo y chupar un hueso de la imprescindible gallina». Toda una concesión, ya que mientras gestaba se le habrán retirado los «picantes y salados», admitiéndose los alimentos «sanos y bien condimentados». Pero hay «quien no se alimenta más que de pan y cebolla» y similares. Con lógica, el narrador refiere que las embarazadas tienen antojos de aquello «que más se les priva».

Pudientes y menesterosos entre los pobres

Las respuestas se fijan casi por completo en la gente sencilla, sin que abunden las reseñas de diferencias de estatus. Estas se dejan caer, por ejemplo, al hablar de la búsqueda de la fecundidad femenina, cuando se afirma que lo mejor es encontrarla «viajando mucho y bañándose en el mar durante un novenario», cosas inalcanzables para la mayoría. Si las personas son «pudientes ponen en la habitación alguna imagen del Niño Jesús o de San José, que alumbran tan pronto se presenta el parto». Que unas estampas marquen una preeminencia señala claramente qué podía representarse como 'pudiente' entre el común de la gente. Y es que, «los más» no tienen ni para ataúd y usan «andas para conducción» de las parroquias.

Confianza en los cercanos o falta de dinero, «sólo cuando el parto es difícil llaman al médico o ministrante». Lo habitual es que la partera sea «alguna mujer de la familia, ya respetable por su edad» u otras que «se dedican a ese servicio sin retribución alguna». Aunque lo tienen «a gran honor», reciben «la comida y cena». Reciprocidad necesaria, si el parto es largo. No hay ‘ahorro’ de ellas, por más que la encuesta trasluzca que entre los pobres los hay más menesterosos. Y maltratados.

Texto del corresponsal, Santiago García.

Son nuevamente las 'brujas' y las gitanas, cuyas atribuidas artes tendrían que ver con la ajena falta de corazón. Si el niño enflaquece, se le ve triste o no duerme es un mal que se devuelve. Será la «tía Fulana», piensa la madre, «a la que tiene por bruja porque regañó con su marido o la apedreó su hijo mayor o no se le dio lo que pedía». Si es una gitana, obrará así «porque su marido la negó un poco de paja o un poco de tocino, pan, aceite o manteca». La esposa tomará entonces la defensa de su sexo, abroncando al marido: «Ya te decía yo que con las mujeres no se puede hacer mal», le increpa, e insta a remediar la falta y tacañería haciéndose el «encontradizo».

El hombre, 'rey y soberano' acata «con docilidad pueril cuanto le ordena su esposa». No en vano son buenos padres y han hecho todo lo posible para que la gestación haya llegado a puerto. Incluso consiguiendo «a hurtadillas» aceite de la lámpara de la ermita, con el que se han «frotado la tripa, por creerle un excelente remedio contra toda clase de peligros».

"Viejas" de 18 años en Deza

La encuesta del Ateneo conserva fichas de tres localidades. A diferencia del apartado general de la provincia, estos pocos datos carecen del nombre del corresponsal. Estas escasas referencias hablan de Deza, Centenera del Campo y Momblona.

En Deza «se casan las mujeres a los 15 o 16 años. A los 18 se las considera viejas para el matrimonio. Es sólo en este pueblo, no en los pueblos vecinos. Los habitantes, por lo general, son de baja estatura», se indica. En Centenera, «una vez que la embarazada ha cumplido las dos faltas, la purgan todos los meses con aceite de ricino u hojas de sen, hasta el último mes. También se ponen un pañuelo atado a la cintura con el fin de que no se las suba la criatura al estómago y para que se desprenda más fácilmente». Además, «creen que será niña, cuando la cara de la embarazada está muy manchada». En Momblona se refiere la costumbre de la «albada», un «canto dando la enhorabuena a los novios». Está además el «painazgo» de boda. «Acude toco el pueblo a la casa de ayuntamiento: hay preparado panes tostados en cuatro pedazos cada uno y a cada vecino que acude se le da un pedazo de pan y bebe el vino que quiere».