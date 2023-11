El tramo Langa-Aranda de la A-11 arrastra un nuevo retraso, ahora sin fecha

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Lo que le ocurre al tramo Langa-Aranda de la Autovía del Duero es más propio de una tragedia griega que de una infraestructura diseñada para vertebrar la comunidad autónoma. Adjudicada en 2008, cuando la crisis económica obligó a pararla, sólo se había ejecutado un 4,5% de la obra. Salvados los peores tiempos, en 2015, cuando ya se pudo retomar, la empresa encargada entra en concurso de acreedores, rescindido el contrato pasan meses hasta que se encomienda a Ineco la redacción de un nuevo proyecto. Cuando al final se consigue, en 2019, los avances son a paso de tortuga y una vez aprobado el trazado, la licitación prometida para el verano de este 2023 por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, MITMA, Raquel Sánchez, está claro que no se ha cumplido. El invierno ha llegado pero el tramo de la autovía no, con lo que acumula un nuevo retraso que esta vez va sin plazo. En total van ya 15 años esperando.

Desde el MITMA atribuyen la dilación a «la envergadura» de una infraestructura de 22 nuevos kilómetros de autovía, con cuatro enlaces y una inversión que supera «los 200 millones de euros», lo que ha hecho necesario «profundizar con mayor rigor en la elaboración del proyecto de construcción», el paso previo al trámite de licitación, «que concrete la implicación de un gran número de actividades de ejecución y unidades de obra, que deben estar perfectamente definidos en cuanto a las características de materiales y condiciones de ejecución».

Asimismo, explican que la elaboración del proyecto de construcción ha tenido que recoger de nuevo las prescripciones de la Declaración de Impacto Ambiental sobre el tramo, además de adecuar el procedimiento constructivo del viaducto sobre el río Duero, «en una zona de alto valor ecológico», con la correspondiente coordinación con la Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrológica del Duero.

El resultado es evidente, no ha sido posible cumplir los plazos que el Ejecutivo se había marcado. En ese contexto, el MITMA informó a Heraldo-Diario que está ultimando ya el proyecto de construcción «con el mayor detalle exigido, al objeto de aprobar el mismo lo antes posible, para dar paso al trámite de licitar las obras».

Hablar de plazos siempre es delicado y algunos responsables políticos tratan de curarse en salud, porque las hemerotecas pueden jugar en contra, sobre todo en una infraestructura tan esperada y deseada como la A-11 que ha recorrido kilómetros de noticias. Cuando en 2019 se encomendó la obra a la empresa pública Ineco, después de que hubieran pasado tres años desde que se rescindió el contrato inicial a Isolux-Corsan, diferentes representantes del Gobierno indicaron que la redacción se extendería unos seis meses y que podría estar acabada a finales de año. No fue así.

En noviembre 2021, la ministra Raquel Sánchez anunció la aprobación del proyecto por un importe total de 167 millones de euros y la pretensión de licitar las obras antes de finalizar 2022 o a muy tardar principios de 2023. La pretensión no fue posible. Por otra parte, también avanzó que estaban trabajando en la variante Aranda-Castrillo de la Vega –en Burgos– para empezar las obras en 2023 por un importe de 12 millones de euros, y eso sí se ha logrado.

El siguiente capítulo, también con la ministra como protagonista, fue en mayo de este 2023, cuando dijo que el tramo de la Autovía del Duero entre la localidad soriana de Langa de Duero y la burgalesa de Aranda de Duero se licitaría en verano. Es evidente que no fue así. Y eso que el visto bueno al trazado definitivo del tramo se había aprobado en julio de 2022.

Más de un año pues a la espera del proyecto de construcción que, según recuerda el MITMA, se está elaborando con el debido «rigor».

En definitiva, la espera continúa para un tramo de 22,3 kilómetros entre Langa y Aranda, la unión de las dos provincias soriana y burgalesa, que se tarda en recorrer unos 25 minutos, en el mejor de los casos, una marca casi siempre difícil de lograr por la elevada presencia de camiones en una vía de doble sentido en la que los adelantamientos tienen un plus de peligrosidad.

Todavía en la fase de redacción del proyecto de construcción, si los plazos de ejecución se repitieran como en la primera adjudicación de 2008, con 45 meses, es decir, tres años y siete meses, las obras no estarían acabadas hasta el año 2027, eso contando con que pudieran comenzar ya en 2024 y no se produjera ninguna incidencia, algo que en un tramo que parece haberse diseñado bajo la Ley de Murphy es mejor no pensar.

Lo cierto es que el tramo entre Langa y Aranda debería haber estado concluido en 2012 si nada se hubiera truncado a partir de la adjudicación de 2008. Han pasado ya 15 años desde entonces y, siguiendo con la hipótesis de final de obra en 2027, sería con tres lustros de retraso, exactamente 19 años de aquel año en que comenzaron las adjudicaciones de varios tramos de la Autovía del Duero pero también la crisis económica.

Desde el año 2019 se han puesto en servicio en la provincia de Soria cerca de 57 kilómetros de la A-11 que complementan los 9,5 kilómetros de la variante de El Burgo de Osma que data de 2004. Los 8,5 kilómetros que discurren desde Santiuste hasta El Burgo se abrieron en abril de 2019 y un mes más tarde los 5,3 del tramo La Mallona-Venta Nueva. El de San Esteban de Gormaz a Langa llegó en junio de 2020, con sus 12,8 kilómetros que sumar a la autovía, y los 17 de Venta Nueva a Santiuste se pudieron estrenar en junio de 2022. En plena campaña electoral se puso en servicio la obra de El Burgo a San Esteban, de 11 kilómetros, primero con velocidad máxima de 80 kilómetros por otra, homologando características de autovía con posterioridad y sin inauguración oficial.