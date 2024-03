Montenegro de Cameros, sin teléfono desde hace cinco días

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Cinco días con sus respectivas noches sin teléfono. Sin sonar y, lo que es peor, sin poder llamar. Es la situación que están viviendo los habitantes de Montenegro de Cameros, un pequeño municipio de Soria que linda con La Rioja. “Llevamos así desde el viernes. Si queremos llamar tenemos que subir a un monte a coger señal o acercarnos a Villoslada de Cameros, que está a siete kilómetros”, se lamenta Francisco García, uno de los apenas 30 vecinos que residen en la localidad.

Antena de la compañía telefónica.HDS

Así, Montenegro está sin cobertura desde el día 1, porque “al parecer hay un problema con la antena, que se ha debido de averiar”, que es de Movistar. Este vecino recuerda que no es la primera ocasión que el pueblo se queda sin cobertura “cuando viene temporal”, con un lamentable récord de 2 meses continuados sin poder hablar por teléfono hace algunos años, apunta. “Somos muy pocos, cuatro gatos, y no nos hacen caso. Esto ocurre en Soria porque en Madrid seguro que no pasaba y el problema estaba solucionado en dos horas”.

Francisco García pone su “esperanza” en que que la difusión mediática logre lo que no han conseguido las quejas a la compañía telefónica, ni la comunicación al Ayuntamiento de Montenegro, “que también sabe de la situación”. Salvo quien tiene parabólica, tampoco se puede utilizar Internet, según este vecino.