La Agencia del Medicamento pide a Ondara más documentación para permitir el cultivo de cannabis en Soria

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Ondara Directorship sigue inmersa en el procedimiento para obtener el permiso que les permita cultivar y vender cannabis con fines medicinales. Tal y como informó este medio el pasado mes de enero, tras la firma de un acuerdo con un cliente canadiense se inició la solicitud para obtener la autorización. El plazo era de tres meses y ahora la Agencia del Medicamento ha cursado una nueva solicitud para ampliar la información, según trasladó Ondara a los sindicatos esta mañana y confirmó la propia empresa a través de un comunicado.

Desde la Agencia del Medicamento se abre un nuevo plazo de 10 días para que Ondara de respuesta a las nuevas cuestiones planteadas y poder continuar con la tramitación. En palabras de la representante de CCOO, Amor Pérez, presente en la reunión de esta mañana, se trata de cuestiones "técnicas" normales en un proceso complejo como la obtención del permiso de cultivo de una sustancia como el cannabis.

Desde Ondara explican que la documentación adicional solicitada se puede resumir en "aportar un mayor grado de detalle al plan de producción que se pretende llevar a cabo en las instalaciones de Ondara" y en "justificar documentalmente la cantidad de cannabis que se va a obtener de cada una de las variedades teniendo en cuenta el destino del principio activo fabricado".

Aunque no hay un plazo marcado, una vez iniciado el trámite se espera que la contestación a la nueva documentación que debe aportar Ondara no se demore en demasía y entre finales de este mes y principios de mayo pueda haber una nueva respuesta de la Agencia que podría exigir más información o proceder a conceder la autorización. No obstante, cabe insistir que los plazos son orientativos y que no hay una fecha exacta para la respuesta de la Agencia. "Tanto la Dirección, como el equipo técnico de Ondara están ya elaborando la pertinente documentación para dar respuesta lo antes posible. Esperando de igual modo una respuesta afirmativa y definitiva por parte de la AEMPS en mas breve periodo de tiempo".