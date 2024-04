Mantequilla de Soria, torrezno y vino de Ribera, en el atlas de la gastronomía mundial

Publicado por Antonio Carrillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Los alimentos de Soria van ganando terreno internacional gracias a la buena materia prima, la promoción y las exportaciones. Pero, ¿hasta dónde llega su fama? ¿Se aprecian fuera el Torrezno de Soria, la Mantequilla o el vino de Ribera tanto como parece? La respuesta está en una página web que se ha convertido en una obra magna de la gastronomía. Y sí, hay productos muy bien valorados incluso cuando los competidores se cuentan por miles.

Taste Atlas, traducible como ‘Atlas del Sabor’, tiene un planteamiento muy sencillo. A través de un mapamundi se ubican platos, productos y vinos de todo el planeta y se puede conocer de antemano qué pedir en cualquier punto, cuáles son las comidas típicas y las valoraciones que reciben. Hay cerca de 11.000 referencias y se pueden buscar de forma directa, por una ubicación o por listados de ‘los mejores’.

Soria aparece de forma directa con dos de sus productos, el torrezno y la Mantequilla de Soria. Además también se encuentra dentro de la Denominación de Origen Ribera del Duero y otros productos muy ligados a la provincia se dejan ver, aunque en ocasiones anotados a otros territorios. Es el caso de la trufa negra, situada en Teruel dentro de este atlas, o de la costrada, que se va hasta Alcalá de Henares.

No obstante, en los productos plenamente identificados con la provincia las valoraciones son buenas. El torrezno entra entre los 20 mejores aperitivos que se pueden disfrutar en España, y eso con un listado de 181 tapas es la ‘zona noble’. Por delante quedan las gambas al ajillo, las croquetas en general y las de jamón en particular o las albóndigas en salsa; pero los pimientos rellenos o los boquerones en vinagre quedan por detrás.

Las valoraciones por el momento son muy positivas, a un 68% le gustan, a un 32% les resultan indiferentes y de momento no le han gustado a un 0% de los participantes. Hay comentarios cuya traducción desde el inglés viene a decir que «¡si te gusta en bacon vas a amar esto!» o «cuanto más muerdes más sabor le encuentras, mi snack español favorito». Gustan, sin duda.

Respecto a la Mantequilla de Soria por el momento no hay valoraciones, quizás por lo limitado de su producción o lo complicado de su exportación. No obstante Taste Atlas no escatima en la descripción del producto. «Mantequilla de Soria es una mantequilla de alta calidad hecha con leche de vacas de la provincia de Soria (de la raza) Frisona o Parda-Alpina». Glosa el proceso para obtener un producto «más suave y sedoso» y una maduración que aporta un «aroma y sabor complejo que evoca a las nueces y las frutas dulces». Toda una invitación a probarla para el público internacional que consulte esta página.

Tampoco se queda atrás la valoración de Ribera del Duero como zona vitivinícola. Es la octava más popular y la novena mejor valorada de todo el planeta. Para ponerlo en perspectiva, sólo España tiene más de un centenar de zonas protegidas como Denominación de Origen, Indicación Geográfica Protegida o Vino de Pago. Este Atlas suma además las de Grecia, Italia, Francia, Australia, Chile, Argentina, Alemania, Portugal, Hungría... Vaya, que entrar en este ‘top ten’ mundial es cualquier cosa menos sencillo. Por popularidad, Rioja se adelanta al situarse en tercera posición, pero por valoraciones de quienes han probado sus vinos es la primera de España y hay que irse a la posición 15 (Rías Baixas) o a la 30 (Priorat) para encontrar más vino nacional. La puntuación media, de 4,5 estrellas sobre 5. Un sobresaliente mundial sin discusión.

La Receta / Crema fría de verduras con almitas Por un lado se pocha cebolla y puerro cortados en trozos pequeños con Mantequilla de Soria. Por otro se cuece patata y calabacín. Se unen ambas elaboraciones y se baten. Se añade caldo de verduras para que vaya quedando en una textura más ligera que el puré, al estilo de la ‘vichyssoise’. Se deja enfriar. Aparte se deja orear torrezno de Soria y se corta en tiras muy finas, ‘almitas’. Se fríe y se escurre el exceso de aceite. Si la crema se sirve en copa, se pueden introducir a modo de palitos; si es en plato, se pueden romper para que hagan de picatostes contrastando con el batido fino de los vegetales.

Hay más comidas que tocan de pleno a la provincia y que quedan en muy buen lugar. Por ejemplo, Taste Atlas elaboró una lista con los 100 mejores platos de todo el mundo para el período 2023/2024. El Lechazo de Castilla y León –Soria tiene cerca de medio centenar de productores en la Indicación Geográfica Protegida– entra dentro de esa selección. En la posición 83, es el primer plato de España en aparecer dentro de esta criba de un centenar de platos entre millares de todo el mundo. El segundo, las gambas al ajillo, aparece en el puesto 86 y posiblemente Soria tenga bastante menos peso en su producción. El listado lo encabeza la ‘picanha’ brasileña, churrasco por estos lares aunque de cortes especiales.

Por desgracia y como se ha señalado con anterioridad, hay otros productos muy identificables con Soria pero que acaban señalados en otros territorios. La trufa Negra aparece con el apellido ‘de Aragón’ y en la descripción se indica que se produce principalmente en la provincia de Teruel. Los embutidos de calidad son más generalizados y tampoco tocan directamente a la provincia. Y la costrada figura como una creación de Alcalá de Henares a base de hojaldre, crema pastelera... y merengue.

Sin embargo, el balance soriano en esta obra magna de la gastronomía mundial es positivo. La Mantequilla sale muy bien parada, el Torrezno de Soria gusta y los vinos de la Ribera del Duero relucen a escala planetaria. Con un 0,00112% de la población mundial no está nada mal.