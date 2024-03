Un reducto de 150 vacas mantiene los 70.000 kilos de Mantequilla de Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El año 2023 se cerró en la Denominación de Origen Protegida, DOP, de la Mantequilla de Soria con apenas 70.000 kilos de producción, el máximo posible gracias al reducto de las 150 vacas inscritas en el Consejo Regulador para poder alimentar uno de los emblemas agroalimentarios en la provincia de Soria. La situación no es nada boyante desde hace unos años pero al menos aguanta estable dentro del máximo aprovechamiento de la materia prima disponible.

«Para hablar de incremento sería necesario que aumentara el número de animales en producción o las explotaciones existentes, lo que por el momento no se ha producido. Hasta que no dispongamos de más materia prima el factor decisivo no será la demanda del mercado, sino la disponibilidad de materia prima, como hasta ahora», señalan desde el Consejo Regulador de la DOP, un grado de protección que cumple ahora 20 años.

Actualmente apenas se mantienen inscritas unas 150 vacas en producción –algo menos de las 1978 registradas para ordeño unos meses antes–, en dos explotaciones certificadas, situadas en Ventosa de San Pedro, comarca de Tierras Altas, y en Covaleda. De ellas se obtuvieron casi 1,6 millones de litros de leche a lo largo del año pasado, aprovechados al máximo para la Mantequilla de Soria que está por lo tanto al tope de su producción.

Desde 2018 se han mantenido las mismas explotaciones, alguna de ellas con distinto propietario, pero desde la Denominación de Origen Protegida insisten en que es necesario contar con nuevas iniciativas en el sector ganadero o ampliación de las existentes «para poder incrementar la producción hasta el nivel que permita explotar todo el potencial productivo de la industria optimizando los recursos humanos y agronómicos». También para poder abarcar toda la demanda del mercado, al menos hasta el ámbito nacional.

Y es que como no es posible aumentar la producción por las limitaciones que establece la normativa de la Denominación de Origen, los operadores no tienen capacidad para sondear otros mercados. «Con la leche de las granjas de la provincia de Soria inscritas en la DOP solo se puede aspirar a parte del mercado nacional. Y por supuesto, se vende toda la producción de Mantequilla de Soria con DOP», recalcan desde el Consejo Regulador.

La posibilidad de solicitar un cambio en el grado de protección para poder garantizar una mayor producción no se contempla por este organismo. «La cantidad de producto no es el principal objetivo, sino el mantenimiento de la máxima calidad», destacan. La obtención en 2004 de la Denominación de Origen Protegido permite ostentar el máximo galardón europeo de calidad de un producto agroalimentario, «éste es el principal éxito de la Mantequilla de Soria», recalcan desde el Consejo. Por eso esta figura es totalmente estricta en cuanto a procedencia de las materias primas.

«Hay muy pocas DOP de mantequilla en la Unión Europea y solo dos en nuestro país. El reglamento de la UE no permite ampliar la zona de producción sin renunciar a esta figura y el cambio a una Indicación Geográfica Protegida, IGP, no es una opción a día de hoy para el Consejo Regulador», insisten, ya que, si bien, esto supondría poder aumentar la producción prácticamente sin límites, «es a costa de descender un escalón en el reconocimiento a nivel europeo».

La apuesta por tanto está más en conseguir nuevas iniciativas desde el sector primario para poder mantener la DOP. «No es tarea fácil y necesitamos el apoyo de las instituciones para impulsar al sector primario», reclaman.

En este sentido, recuerdan que la Diputación de Soria aprobó una línea de ayudas aún por materializar «pero que podrían suponer el soplo de aire fresco que necesita la Mantequilla de Soria».

En cuanto a las ventas registradas al cierre del año, la mantequilla natural sigue siendo la de mayores ventas con un 64% del total, ya que es la más conocida y demandada.

A continuación, la variedad salada con un 21% y el resto, un 15%, lo completa la variedad dulce, de consumo más local y de venta principalmente en la provincia, para consumo interno o para llevar por los turistas cuando visitan la provincia y acuden a los establecimientos sorianos.