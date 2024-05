Los trabajadores del Ayuntamiento revelan impagos de horas extras y gratificaciones

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La situación del área de Personal del Ayuntamiento de Soria es compleja y a pesar de los últimos avances sigue existiendo mucha distancia entre los trabajadores y el Consistorio. El Comité de Empresa, que ostenta la representaciones de la plantilla de laborales –aproximadamente la mitad de los trabajadores municipales–, reveló ayer que se están produciendo impagos por parte del Ayuntamiento de horas extras y gratificaciones. Se desconoce actualmente a cuanto podría ascender la deuda de un problema «nuevo» que se suma a las históricas reivindicaciones de los trabajadores municipales.

«Es alarmante», reconoció el presidente del Comité, Fernando Santiago, explicando que tienen constancia de este problema después de que la Junta de Personal, que representa a los funcionarios, consultara al Ayuntamiento por estos impagos. «Les comentaron que había un problema en la provisión de fondos para las horas extras y las gratificaciones», indicó.

«Hay bastantes trabajadores pendientes de estas liquidaciones», aseguran desde el Comité apuntando que hay casos incluso pendientes desde el 2021. «Hablamos de horas extras y de servicios que en muchos casos están prestados por Policía Local o Bomberos», comentan. «Imaginamos que hay bastantes», insisten.

El vicepresidente del Comité, Daniel Crovetto, lamentó esta situación después de que «el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, presuma de las cuentas municipales» y ahora «no hay partida para las horas extraordinarias». Esta situación también revela, a juicio de los trabajadores que «hay un problema de personal, si son necesarias horas extras es que no hay personal suficiente», explicó.

El concejal de Personal del Ayuntamiento de Soria, Eder García, no negó que se estén produciendo esos impagos, pero contextualizó la situación. «Lo primero es que esas horas extras nunca van en la misma nómina» y remarcó «que haya gente que no ha cobrado no significa que no haya dinero». García aseguró que desde el departamento de Intervención ya se han iniciado las modificaciones oportunas para desbloquear los fondos.

El edil explicó que «ha habido un cambio en Intervención y es verdad que estamos teniendo menos agilidad porque el criterio ha cambiado, pero hay dinero y se pagará». García quiso reforzar sus palabras anunciando que el lunes, en el marco de la reunión ya programada para iniciar las conversaciones sobre el trabajo de los empleados municipales durante las fiestas de San Juan, se pondrá sobre la mesa una propuesta que mejora las cifras de 2023.

El impago de las horas extras es un nuevo capítulo en la tensa relación entre los trabajadores y el Ayuntamiento. El Comité de Empresa ha convocado una nueva concentración a las puertas del Ayuntamiento hoy, coincidiendo con el 1 de mayo. Los trabajadores lamentan que tras las últimas protestas solo se haya avanzado en la firma de las bases para el proceso de estabilización.

«Se han firmado las bases, pero en el resto de temas hay cero avances», lamentó Santiago recordando que el proceso de estabilización «es algo que marca la ley y ya veremos si llegamos». «A pesar de algunos titulares, seguimos con los mismos problemas como la RPT, el Plan de Igualdad, el convenio o el fondo sociosanitario», insistió el presidente del Comité de Empresa.

Santiago también aludió a las dos recientes sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo por carecer del Plan de Igualdad y por la cesión de trabajadores al Ayuntamiento desde una empresa privada. «Sigue habiendo trabajadores de una empresa externa en puestos estructurales, a pesar de la sanción, se repite en el cementerio o el mercado», aseguró Santiago exigiendo «una mejor gestión». «Otra vez vemos este tipo de prácticas que enfrentan a los trabajadores y que terminan provocando el deterioro de los servicios públicos y una puerta abierta a la privatización», explicó.

El Comité reitera que hasta ahora solo han llegado promesas «que son palabras que se lleva el viendo» y que los avances deben quedar plasmados «en fechas y compromisos cumplidos». De la misma forman rechazan que las comunicaciones se hagan a través de los medios de comunicación. «Llevamos 15 años esperando», recuerdan.

«Quizás no estamos llevando la agilidad que nos gustaría, pero estamos avanzando y sigo manteniendo que estoy convencido de que vamos a arreglar la situación», insistió el concejal de Personal. García asegura que los avances «no salen porque se hayan concentrado los trabajadores» y recuerda que se está haciendo mucho trabajo administrativo a pesar de la falta de un técnico de Personal –está a punto de finalizar el proceso de selección». «También estamos notando la mano de Alberto Lozano», asevera. Eder García avanzó que el próximo paso es la celebración del viernes de la comisión de Personal para dictaminar las bases de la estabilización con el objetivo de que se aprueben el mismo viernes en la Junta de Gobierno municipal. «Una vez aprobadas ya se mandarán a publicar e intentaremos que los procesos se completen cuanto antes», concluyó.-