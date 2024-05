Más de 400 personas en la celebración del 1º de mayo por las calles de Soria

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Más de 450 personas han participado este miércoles en la celebración sindical del 1º de mayo por las calles de la capital soriana, en un recorrido que se ha iniciado desde la plaza Mayor y que finaliza en la calle Vicente Tutor, frente a los sindicatos.

La manifestación ha estado presidida también por la concentración que han llevado a cabo en las escalinatas del Ayuntamiento los representantes de los trabajadores municipales del Consistorio soriano, en la segunda protesta. Posteriormente, se ha producido una especie de escisión entre los funcionarios y la marcha sindical del 1º de mayo. Algunos funcionarios municipales han marchado por delante y no han participado en la marcha.

El secretario provincial de CCOO, Javier Moreno, ha señalado que "volvemos a tomar las calles. El 1º de mayo es un día festivo pero tiene que ser un día reivindicativo. Estamos en una situación en la que la economía es favorable, un país con 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social ese es un dato positivo pero el objetivo que nos tenemos que marcar es que todas aquellas personas que estén en edad de trabajar y quieran hacerlo, encuentren un empleo estable y de calidad, con buenas condiciones laborales y que cumpla con la ley de prevención de riesgos laborales, en definitiva, bien remunerado".

También ha resaltado "la importancia de que las empresas cumplan con la ley de prevención de riesgos laborales, y aprovechamos el 1º de mayo para acordarnos de esas víctimas, de esas personas que han fallecido como consecuencia de las enfermedades profesionales de los accidentes de trabajo, y queremos acordarnos de sus familias. No podemos consentir que hoy en día siga habiendo personas fallecidas por culpa del trabajo".

Por su parte, el secretario provincial de UGT de Soria, Miguel Ángel Nicolás, ha explicado que es "un día festivo, lúdico para las personas trabajadoras pero también reivindicativo. Hay tres lemas para esta jornada pero sumamos dos más, en defensa de la democracia y de la libertad. Estos días estamos viendo lo que está pasando . Debemos salir a defender nuestros derechos, se han conseguido muchos derechos pero estos se defienden, porque si no se pierden".

Para Nicolás, "es día de defender todo lo que hemos conseguido y seguir avanzando en una sociedad más justa, con la conciliación de la vida familiar y en contra de las políticas de la derecha ultra y de la ultraderecha de Castilla y León, que por ejemplo en riesgos laborales han eliminado las ayudas a ese tipo de medidas y están provocando un aumento de los accidentes".

Los sindicatos han restado importancia al hecho de que un grupo de empleados municipales se adelantara a la marcha: "Tenemos que llegar a un acuerdo lo antes posible el Ayuntamiento y los trabajadores. Eso será bueno para los trabajadores, el Ayuntamiento y la ciudadanía en favor de los servicios públicos. En cualquier caso, esto es una democracia y todo el mundo es libre de manifestarse, es normal. El comité de empresa avanzó su idea de concentrarse y seguir la concentración. Cuanta más gente, mejor".

A la marcha se sumaron los altos cargos del PSOE, entre los que se encontraban el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, los parlamentarios nacionales Javier Antón y Luis Rey, y concejales como Javier Muñoz, Ana Alegre o el edil de Personal, Éder García. También se pudo ver a la directora de Protección Civil y Emergencias, la soriana Virginia Barcones.

Empleados municipales.

Antes del inicio de la marcha, el presidente del comité de empresa del Ayuntamiento, Fernando Santiago. indicó que "queríamos marcar un poco la diferencia. Que nos vean los políticos socialistas del Ayuntamiento y volver a reiterar que siempre estamos abiertos a la negociación efectiva, siempre".

En cuanto a las declaraciones el día anterior del concejal de Personal en el sentido de que no había problemas para hacer frente a los pagos económicos de gratificaciones y horas extras, Santiago le ha respondido: "Que lo demuestre. En sencillo, si no hay problemas económicos, que lo demuestre. Además, lo que no puede ser es que a mes de abril no tengamos un calendario laboral de todo el año. Es la base para las vacaciones y la conciliación laboral". Ha dejado claro que "nos sentimos respaldados por todos los sindicatos, claro que sí", y en cuanto a la labor del nuevo asesor de Personal. Alberto Lozano, ha reconocido que "sí se ha producido un contacto más cercano y esperemos que sirva para que en el futuro se puedan limar asperezas. Por nuestra parte, puede ser una incorporación positiva si esto se lleva a cabo".