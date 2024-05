La soriana Beatriz Ortego publica su primer libro: 'El despertar de Afrodita'

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

‘El despertar de Afrodita’ es el bautismo literario de la soriana Beatriz Ortego que con 38 años acaba de publicar su primera novela que presentará el próximo 23 de mayo en el Espacio de Santa Clara acompañada por Susana Gómez Redondo y Elena de Nicolás a la guitarra.

La historia, explica su autora, «narra las vivencias de una mujer de 30 años que rompe la relación con su pareja con la que llevaba muchos años». Cuando la protagonista llega a ese punto «rompe con su mundo y rompe con ella misma y tiene que parar y volver a rehacerse». Es un libro en el que el crecimiento interior «está muy presente». Junto a la protagonista hay otros personajes que también tienen importancia en la narración destacando «una persona que camina junto a ella en todo el relato y que la va ayudando a evolucionar».

Beatriz Ortego explica: «Uso la escritura trabajando y en mis ratos libres he escrito relatos imaginarios y también sobre eventos que me habían ocurrido. Relatos inconexos que, finalmente, tomaron forma» tras ser animada por su pareja y amigos y familiares que, tras leerlos, le animaron a intentar publicar. «Fueron ellos los que me animaron ya que al principio no me lo creía, no sabes la validez que puede tener lo que has escrito. Sin embargo, me lancé, le fui dando forma y lo terminé». Desde los primeros escritos hasta ahora, que acaba de ver su novela publicada han pasado cerca de cuatro años. «Había escrito antes de la pandemia. Durante la pandemia no, fue un momento que no me inspiró nada. Y continué después». Al final, contando estas paradas, el proceso le ha llevado cerca de cuatro años. Pero la espera ha merecido la pena. «En abril del año pasado terminé la novela y la envié a varias editoriales. Me gustaba una de ellas por el tipo de publicaciones y porque es valenciana y tengo a esa tierra un cariño especial ya que viví seis años en Valencia; estudié allí». La carambola del destino quiso que precisamente esa fuera una de las dos editoriales que le contestaron con interés para publicar su libro. Al principio la autopublicación también pasó por su cabeza «pero, además de la importante inversión que supone quise darme una oportunidad, confié en mí». Y esa confianza dio sus frutos de la mano de Olé Libros.

La reseña de la editorial sobre este libro recoge que «‘El despertar de Afrodita’ es una llamada a confiar de nuevo en una misma, un por qué no a través de las palabras de Anna, una mujer que, en la etapa de los treinta, se ve desbordada por los acontecimientos cuando vive un duro proceso de toma de consciencia y todo su mundo se viene abajo. Anna tendrá que romper con sus propias creencias. El humor negro y la ironía serán algunas de las armas de la protagonista para superar esta fase . En este viaje encontrarás amor, risas, sexo, pasión, ilusión. y, sobre todo, intención. Intención por vivir y ser feliz, por enfocarse, por comprender la vida y por entenderse a una misma. Que será lo más difícil».

En clave soriana, la autora ofrece un guiño ya que «la novela se desarrolla entre Madrid y un pueblo de Tierras Altas». Beatriz Ortego no desciende de esta comarca sin embargo la conoce bien por trabajo y asegura «tenerle un cariño especial. Tengo conexión con esta zona, me aporta energía, magia».

Y precisamente cariño es lo que ha recibido y está recibiendo durante este proceso de ‘dar a luz’ su primera novela. «Siento el cariño de mucha gente que se está volcando conmigo. Estoy muy agradecida».

‘El despertar de Afrodita’ se puede adquirir en la web de la editorial, en la librería Piccolo o a través de la propia autora.