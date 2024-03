«Tener a Antonio Resines cara a cara ha sido un sueño hecho realidad»

Publicado por Verónica Reglero Soria Verificado por Creado: Actualizado:

‘Sole’ es el título del último cortometraje que ha escrito y dirigido el cineasta soriano Pedro Estepa. El trabajo, explica, «es un corto de ficción. Una historia seria con un toque de humor y surrealismo. Me llama la atención que el 13,4% de la población española sufre soledad no deseada y uno de cada cuatro jóvenes se siente solo. Tiene que ver con un sentimiento profundo de tristeza derivado de la falta o insatisfacción en las relaciones interpersonales. Puede darse una situación curiosa y paradójica: una persona aparentemente alegre, joven y triunfadora, que lo tiene todo en la vida y se relaciona a diario con decenas de personas, puede sentirse intensamente sola». En este sentido, continúa Estepa, «mi herramienta preferida y mi forma de expresarme es a través del cine». Y es precisamente lo que hace.

‘Sole’ está protagonizada por Christina Rapado, Antonio Resines y Javier Losán junto a Ana del Arco, Nicolás Gaude y Abel Santiesteban. Se trata de una producción de Elena Ferrándiz Sanz cuyo guion está escrito por el propio Pedro Estepa.

El cineasta soriano, respecto a los actores, apunta que cuando finaliza un proyecto «lo que más disfruto es el conocer a personas interesantes, grandes profesionales, que no hacen más que enriquecer mi vida personal y laboral». En el caso de la protagonista, Christina Rapado, «fue un encuentro fortuito del destino en una histórica coctelería de Madrid. Ella me agarró el brazo y me dijo: ‘Voy a ser la musa de tu próximo proyecto’. Y así fue», subraya. A Antonio Resines «le conozco desde hace varios años. Mantenemos el contacto y hemos vivido momentos buenos, surrealistas, divertidos... Pero hay uno que ha superado a todos: tenerlo a mis órdenes, él como actor y yo como director. Tener a Resines cara a cara, y la suerte de dirigirle…, ha sido un sueño hecho realidad», continúa. Respecto a Javier Losán «es otro amigo cuyo aprecio nació durante la celebración del concurso ‘El mejor torrezno del mundo’ organizado por la Marca de Garantía. Ha hecho reír a todo el equipo en el set de rodaje cada vez que rodábamos una secuencia. Es un gran profesional que sabe sacar una sonrisa».

El proceso de producción «ha sido relativamente rápido, menos de un año. Los primeros meses los invertí en documentarme sobre la soledad no deseada. Los siguientes tres meses a la preproducción junto a Elena Ferrándiz. Por primera vez, hemos recurrido al crowdfunding como método de financiación de una parte del presupuesto. El rodaje ha sido intenso porque lo concentramos en cuatro días. Y, por último, dos meses y medio para la posproducción. Nuestra meta era llegar para la Semana de Cine de Medina del Campo donde tuvimos la suerte de estrenar». Además, de forma paralela, destaca, «acaba de publicarse el disco de ‘Sole’ en el que se incluye la banda sonora de la película, compuesta de forma exclusiva por Javier León e interpretada por la propia Christina Rapado».

En el recorrido de festivales de ‘Sole’, Estepa apunta que va a presentarlo al Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria. «Siempre tengo en mente este certamen. Para mí es una referencia y le tengo mucho cariño». No en vano, concluye, «Soria es la tierra de mi familia y donde he vivido momentos increíbles. Desde pequeño, tengo bonitos recuerdos jugando con mis primas, tíos y abuelos. Me lo pasaba genial -lo sigo haciendo- y siempre que he ido a Soria hemos disfrutado juntos. Nuestros hijos están viviendo lo mismo que yo experimenté hace casi cuarenta años. Es curioso cómo cambia la perspectiva a lo largo de la vida. Siempre presumo de Soria, de mi familia y, ahora, me hace especial ilusión que mi hijo Leo se divierta tanto con las hijas de mis primas».