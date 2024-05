Funcionarios piden a la Junta una nueva Ley de Función Pública y la RPT en una jornada de UGT

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Los funcionarios han pedido a la Junta de Castilla y León una Ley de Función Pública y la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en las jornadas que UGT Servicios Públicos Castilla y León organiza este martes y mañana miércoles día 15 en Soria, unas jornadas en las que se analizarán las políticas de personal del gobierno de la Junta de Castilla y León con la participación de 60 delegados de Castilla y León de los sectores de Sanidad, Autonómica, Enseñanza y Organización se dan cita en el Hotel Alameda Centro.

La primera de las jornadas ha contado con la presencia de la secretaria Federal de UGT Servicios Públicos de Acción Sindical, Isabel Araque, de la secretaria Federal de UGT Servicios Públicos de Local y Autonómica, Joana Mor, del secretario General de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez, así como el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, que ha inaugurado las jornadas.

Tomás Pérez ha señalado que durante estos dos días se hablará "de una cosa que promete Mañueco" y "no cumple" como es la "Ley de Función Pública" que se lleva "años pidiendo". "No puede haber funcionarios si no hay una ley de función pública moderna actual y del siglo XXI ya que la Junta en cuestiones de personal está en el siglo XVIII".

Asimismo, ha pedido una nueva RPT ya que "el último intento de hace cuatro años lo tiraron los Tribunales y las plazas se llevan sin actualizar 20 años", por lo que hay "consejerías que no saben ni cuántos empleados tienen".

El alcalde de Soria ha señalado que los trabajadores públicos son los "verdaderos responsables de la ejecución de las políticas que garantizan el estado de bienestar y la igualdad de oportunidades en un contexto internacional complejo".

En este sentido, ha destacado que UGT es la única organización que tiene en cuenta este contexto, ante "una extrema derecha que se está agrupando en grandes alianzas internacionales y a las que hay que hacer frente desde el aspecto social, con frente común capaz de ser duque de contención sobre las políticas", informa Europa Press.

Estabilización

Isabel Araque por su parte ha hecho balance de los acuerdos de negociación de UGT Servicios Públicos esta legislatura con datos sobre el proceso de estabilización que "han superado con creces las expectativas".

Así, en virtud del acuerdo de estabilización suscrito por UGT ha señalado que se han consolidado 600.000 frente a las 300.000 que estaban comprometidas, lo que "ha duplicado las plazas que esperaba el Gobierno". "Es fundamental la proceso de estabilización para todas las administraciones pero en especial para las locales, los ayuntamientos, donde menos oportunidades ha habido para la gestión de recursos humanos", ha manifestado Araque. Asimismo, durante las jornadas se también se hablará de "cómo crear más y mejor empleo".