El PSOE plantea vincular la mejora de las ayudas a la creación de empleo

Publicado por José Sosa Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, hizo repasó a la actualidad política de la provincia y avanzó que el próximo martes se producirá la reunión en Madrid entre la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, las patronales de Soria, Cuenca y Teruel, y una delegación de parlamentarios de dichas provincias «para evaluar y tratar de mejorar» las ayudas de funcionamiento. El PSOE acudirá a la cita con un planteamiento «conjunto» pactado entre los socialistas de Soria, Cuenca y Teruel. Rey no desveló la propuesta, pero sí insistió en que la mejora no puede consistir en un «20% lineal» y dejó entrever que el aumento del porcentaje podría condicionarse a la creación de empleo.

«Las ayudas no son para mejorar la cuenta de resultados de las empresas sino para aumentar población, el objetivo es traer población y nosotros siempre hemos apostado porque se premie especialmente a las empresas que generan empleo», explicó Rey. Para el PSOE «flaco favor haríamos a esta provincia si subiéramos al 20% la bonificación de las cotizaciones a todas las empresas y damos lo mismo a quién crea 10 empleos que a quién destruye 11».

El planteamiento actual de las ayudas de funcionamiento ya recoge una modulación para diferenciar entre el empleo existente y el de nueva creación. Ahora mismo, el Gobierno aplica un 5% de reducción en la cotización por contingencias comunes a todos los contratos indefinidos firmados antes del 31 de diciembre de 2022. Para los contratos a partir de esa fecha se aplica un 15% de reducción en el mismo concepto para los contratos ubicados en las poblaciones de más de 1.000 habitantes y un 20% en las de menos de 1.000 habitantes.

La reunión entre patronales, parlamentarios y la ministra de Seguridad Social ya se fijó hace unas semanas, pero se tuvo que suspender por motivos de agenda. La nueva cita tiene el objetivo de evaluar el impacto que ha tenido la implementación de las ayudas de funcionamiento en las tres provincias y abordar posibles fórmulas para incrementar esos apoyos. Rey insistió que el objetivo «no es darle dinero a las patronales, sino combatir la despoblación». El PSOE también aboga por generar crecimiento y que la medida tenga repercusión sobre los salarios. «Es más que darles dinero a las empresas», insistió.

La confirmación del encuentro llega después de que el martes el PP anunciara una nueva iniciativa parlamentaria en el Congreso para elevar al máximo estas ayudas. Rey calificó de «espectáculo indecente» la comparecencia en Soria de los diputados Rafael Hernando «al que le tendrán que haber señalado en el mapa donde está Soria» y Tomás Cabezón, encargados de presentar la propuesta. «Durante el Gobierno del PP pudieron aprobarlas y no lo hicieron, gobiernan la Junta desde hace más de 30 años y no las ponen en marcha y critican al PSOE que, con los matices que quieran, es el único que ha puesto en marcha estas ayudas», aseveró recordando que solo en 2023 las ayudas supusieron una inyección de 7 millones. «Que critiquen a los que hacen es lamentable», insistió.

Cuestionado por si el PSOE apoyará la moción, Rey comprometió su voto positivo si «en la Junta se aprueban antes de la moción unas ayudas similares». «Si la moción es tan falsa como la anterior, seguramente nos abstendremos», comentó.

Con respecto a la posibilidad de que una evolución de la normativa marque que parte del ‘ahorro’ empresarial repercuta en los salarios, Rey reconoció que es complejo a nivel legislativo, y apuntó que debería abordarse en el marco de la negociación colectiva. Bajo ese prisma sí reclamó a la patronal que «no sea cicatera» en la firma de los convenios recordando que, incluso, se ha llegado a promocionar Soria aludiendo a los bajos salarios.

Durante su comparecencia, Rey también quiso hacer una valoración de los resultados de las elecciones catalanas del pasado fin de semana con la victoria del candidato socialista, Salvador Illa. Rey recordó que «algunos nos acusaron de vender España» y lamentó la «campaña mediática» de hostigamiento y señalamiento. «Dijimos que el nacionalismo no se combatía con más nacionalismo, sino con concordia y con medidas que superaran el enfrentamiento», defendió el líder socialista. Rey recordó que desde 1980 no había un parlamento catalán con tan bajo porcentaje de escaños nacionalistas. «Es un dato significativo, no suman y eso es una buena noticia para España», concluyó.