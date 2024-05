«La radioterapia va a llegar por el trabajo del Gobierno de España»

Publicado por José Ángel Campillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Pregunta.- Regresa a las Cortes, ¿ha notado más crispación con Vox que cuando en el Gobierno regional participaba Ciudadanos?

Respuesta.- De la anterior legislatura ahora noto que está el ambiente más alterado. Pero también creo que es una excusa que utilizan determinados grupos o partidos para no hablar de lo que es importante para Castilla y León. Es verdad que se nota cierta ambiente como más alterado. A lo mejor los discursos son un poco más extremos. En alguna ocasión sí que hemos notado incluso faltas de respeto, gestos extraños que yo creo que no son propios de parlamentarios y de representantes de los ciudadanos. Nosotros sobre todo tenemos que dar ejemplo. El Partido Popular ha hecho una deriva muy hacia la derecha y está asumiendo determinados discursos que son propios de la ultraderecha.

P.- Y del lado de la gestión, ¿está notando diferencias en relación a cuando estaba Ciudadanos?

R.- Sí, porque cuando estaba Ciudadanos creo que era más fácil llegar a determinados acuerdos y era más sencillo el diálogo. En esta ocasión da igual lo que presentemos, cualquier iniciativa presentada a pleno, a comisión informativa sistemáticamente es rechazada sin dar lugar al análisis. Creo que se están perdiendo Partido Popular y Vox pues a lo mejor ideas muy interesantes que con debate y consenso se podría llegar a acuerdos. Pero no, se niegan en redondo.

P.- ¿Qué nota da al Gobierno regional?

R.- Un suspenso radical, ya se ha pasado su tiempo. Creo que llevan demasiados años al frente de la Junta de Castilla y León y ahora mismo no hay un Gobierno, hay un desgobierno. El Partido Popular obedece a determinadas cosas que pide Vox y yo creo que ahora mismo Castilla y León necesita ya un cambio urgente. 35 años de Gobierno del Partido Popular son demasiados, pero además es por higiene democrática.

P.- ¿Qué le parece al PSOE el presupuesto regional de este año? ¿Cumple expectativas con Soria?

R.- El problema de este presupuesto es que es muy similar al de otros años. Presentan los mismos proyectos que legislatura tras legislatura han quedado sin hacerse, con lo cual es como si estuviéramos paralizados en el tiempo. Y eso, pues la verdad no está bien, porque la obligación de la Junta de Castilla y León, gobierne quien gobierne, es ejecutar las partidas presupuestarias y llevar adelante los proyectos. No podemos estar con proyectos desde el año 2007 sin que se haya puesto un solo euro. Me llama la atención la radioterapia. Llevamos años y años esperando a que la pongan y es como que la estuvieran retrasando. A veces he llegado a pensar que hasta intencionadamente determinados proyectos, porque no tienen otras ideas. La radioterapia va a llegar por el trabajo del Gobierno de España, que ha traído a través de los fondos europeos dinero para sacarla adelante, pero es que aun así hasta 2027 creo que no la vamos a ver funcionando.

P.- ¿Cuáles son las prioridades de la sanidad soriana?

R.- Hay muchas. Para mí una de las cosas importantísimas es que el complejo hospitalario Santa Sárbara termine ya de realizarse, que se amplíe la cartilla sanitaria que ofrece ahora mismo para que los sorianos y sorianas no tengamos que salir de nuestra provincia para recibir determinados tratamientos y no tener que acudir a esos convenios sanitarios que se hacen con otras comunidades autónomas. Y la radioterapia es muy importante.

P.- ¿Qué plantea el PSOE para el hospital Virgen del Mirón?

R.- Hace poquito tuvo una reunión Carlos Martínez, el alcalde de Soria, con Fernández Mañueco. Llegaron a cierto acuerdo de hacer una mesa de diálogo para decidir poner en funcionamiento real el hospital, que a nuestro juicio es tan importante mantener, porque hace un servicio de apoyo a los enfermos paliativos o a personas mayores cuando tienen que estar en larga estancia. Pero también Carlos puso encima de la mesa otros proyectos muy interesantes, más enfocados a hacer zona residencial para mayores. Pero eso tiene que ser en una mesa de trabajo y donde se lleguen a acuerdos para para sacarlo adelante. Lo importante es que ese hospital no se cierre.

P.- ¿Cree que hay suficientes incentivos para que el personal sanitario llegue a Soria y se quede?

R.- Nosotros hemos presentado una Proposición No de Ley con el objetivo de consensuar un Decreto que regule el establecimiento de medidas incentivas. Es una propuesta que creo que es bastante ambiciosa y que pone encima de la mesa una serie de aspectos que hay que abordar para fidelizar y para atraer a médicos a provincias como, por ejemplo, la de Soria, donde parece que cuesta mucho que los médicos se queden y que se mantengan durante un largo tiempo. Son incentivos de carácter retributivo y en relación al sistema de productividad, de prestación de esos servicios en esas plazas de difícil cobertura. También incentivos relacionados con la carrera y el desarrollo profesional, incentivos en procesos de selección y provisión de plazas, la incentivación formativa e incentivación en la prolongación de la permanencia en el servicio activo. Esta PNL tiene otra segunda pata, que consiste en regular y realizar un registro de carácter anual en el que figuren plazas de difícil cobertura tanto en la atención primaria como en la estancia especializada hospitalaria. Hace poco vimos que Partido Popular y Vox proponen medidas para precisamente la incentivación de esas plazas de difícil cobertura y a mi juicio llegan tarde. Llegan al rebufo al final de lo que la oposición estamos planteando, da a veces la sensación de que somos la oposición quienes llevamos la iniciativa política en muchos temas que intencionadamente ellos dejan atrás.

P.- Las listas de espera se mantienen.

R.- En Soria estamos prácticamente igual que en el mismo trimestre del año pasado, pese a esa derivación a la sanidad privada, por lo menos en lo que llevamos de año se han derivado a la sanidad privada 380 operaciones. Y esos 12,7 millones que la Junta ha dado a la sanidad privada para agilizar esas listas de espera para la realización de pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas al final no han solucionado el problema, por lo menos en la provincia de Soria. Tenemos 1.047 pacientes pendientes de una operación y el tiempo medio de espera es de dos meses y la realización de pruebas diagnósticas acumula a 1.729 pacientes que son 200 más que en el trimestre anterior. Las ecografías sí que tienen una lista de espera importante y, teniendo en cuenta que es una prueba diagnóstica básica para el diagnóstico de otras enfermedades y de llegar a un tratamiento, al final termina ralentizando otras especialidades.

P.- El PSOE lleva a las Cortes el tema de las deficiencias de la residencia de El Royo ¿no se fían de la Diputación?

R.- Es una cuestión de realizar cada uno nuestro trabajo en la parcela que tenemos. En la Junta he solicitado la comparecencia del responsable de la Gerencia de Servicios Sociales para que explique los procedimientos y actuaciones que se han llevado a cabo en todas las residencias de mayores que tenemos en la provincia, pero muy especialmente la residencia de El Royo. Para este pleno próximo llevo una pregunta para que la Junta valore el funcionamiento de la residencia. Creemos que es intolerable la dejación de funciones de quienes deben de velar y garantizar las condiciones idóneas para que se preste un servicio en condiciones a nuestros mayores.

P.- ¿Qué puede hacer la Junta en materia de ‘fiscalidad diferenciada’?

R.- Lo primero que tiene que hacer es predicar con el ejemplo, porque uno no puede estar constantemente haciendo crítica, que además es destructiva, con el trabajo de otros cuando durante 35 años que ha estado gobernando el Partido Popular no se ha hablado de las ayudas de funcionamiento. Toda la función que realiza el Gobierno de la Junta es la de hacer crítica, crítica, crítica. Lo que tiene que hacer la Junta es ponerse al mismo nivel que el Gobierno de España. Unas ayudas al funcionamiento similares y así sí que tendrá la legitimidad de hacer crítica.

P.- ¿Qué proyecto necesita Soria de manera más urgente?

R.- Tenemos tantas cosas que mejorar... La radioterapia, el edificio del Virgen del Mirón, la contaminación del agua en los pueblos... no puede ser que haya municipios que no puedan beber agua del grifo. En tema de transportes, mejoras en las carreteras autonómicas. ¿Por qué no la Junta hace inversiones creando autovías, como la CL-101, que concentra un número muy importante de accidentes y que es un proyecto que llevaba prometiendo desde el año 2007?